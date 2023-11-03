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李克強死因成謎、未驗遺體迅速火化　曹興誠質疑「北京滅證」

▲疑似李克強的靈堂在網路上流傳，內部佈置簡陋。（圖／翻攝自X）
▲疑似李克強的靈堂在網路上流傳，內部佈置簡陋。（圖／翻攝自X）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國國務院前總理李克強心臟病發驟逝，2日已在北京火化，中國政府機關、駐外使館以及港澳特區均降半旗，多位中共高層現身悼念。不過面對李克強之死疑點重重，聯電創辦人曹興誠質疑，北京急著跳過「司法相驗」程序，將李克強遺體火化，恐有「湮滅證據」之嫌。

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曹興誠3日在臉書發文，在正常的國家，如有人被懷疑為「非自然」死亡，規定都要經過「司法相驗」，也就是由檢察官會同法醫來調查，必要時得進行解剖，以釐清死因。然而，李克強不僅死因堪疑，中共當局也未經任何「司法相驗」程序，就於2日迅速將其遺體火化，有草菅人命後湮滅證據之嫌。李克強的去世和所謂「搶救」過程，不僅不准媒體採訪，還嚴格壓制網上評論，更顯其詭異和心虛。

曹興誠表示，李克強曾任中共國務院總理長達10年，是中共第2號權力人物，他的死亡尚且被如此草率處理，證明中國絕非正常國家，處理事務的方式有如黑社會，特徵就是無法無天，順我者昌、逆我者亡，無視司法程序和人民「知」的權利。

曹興誠並提到，今天尚有獨立思考能力的中國人，不是已經逃到海外，就是準備伺機逃離，可惜現在台灣還有人主張「兩岸一家親」，想跟這個有如塔利班、哈瑪斯，毫不尊重生命和司法的流氓組織統一，以為能就此帶領中國人走向「民族偉大復興」。對於那些視中國為「祖國」，卑躬屈膝，認為接受中共統治也無所謂的台灣人，曹興誠認為，被稱為「八尬」（日語），不算侮辱，剛好而已。


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