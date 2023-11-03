LOL世界賽8強賽程開打！LPL、LCK共7戰隊亂鬥　最新戰況懶人包

NBA／Wembanyama前5戰狂砍103分！比肩海軍上將　一到末節就爆發

▲聖安東尼奧馬刺法國籍狀元Victor Wembanyama今（3）日再次率隊擊敗由Kevin Durant領軍的鳳凰城太陽，全場他砍下38分。（圖／美聯社／達志影像）
▲聖安東尼奧馬刺法國籍狀元Victor Wembanyama今（3）日再次率隊擊敗由Kevin Durant領軍的鳳凰城太陽，全場他砍下38分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

聖安東尼奧馬刺法國籍狀元Victor Wembanyama今（3）日再次率隊擊敗由Kevin Durant領軍的鳳凰城太陽，全場他狂砍38分，讓自己追上馬刺傳奇球星「海軍上將」David Robonson，成為隊史少數能在前5戰砍超過100分的新秀。

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本場比賽，Wembanyama面對禁區不強的太陽，如入無人之境，出賽34分鐘，26投15中，三分球6投3中，狂砍38分10籃板2助攻，另外還完成了2次封蓋。

而在末節太陽追趕到只差1分時，他作為球隊領袖，也展現出大將之風，連續在禁區製造犯規、站上罰球線，並且在時間剩下2分10秒時命中三分球、接著再進一顆中距離投籃，讓球隊重新取得12分領先，也率隊鎖定比賽勝負。

Wembanyama此役包辦馬刺最後12分之中的10分，讓馬刺得以穩住局面，拿下勝利。生涯前5場比賽，他有4戰在末節至少砍下9分，展現和年齡不符的超強抗壓力。

Wembanyama生涯前5戰共攻下了103分，追趕上Robonson的腳步，為隊史第二人。38分是Wembanyama在NBA的生涯新高，也是馬刺隊史新秀得分第3高的紀錄，單場最高分同樣是由Robinson保持的41分。

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