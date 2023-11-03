虎航旅展優惠超狂！單程機票「900元有找」　韓國大邱必玩攻略曝

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大邱是韓國的第三大城市，也是台灣虎航直飛韓國的第四個航點，大邱不僅是「蘋果之都」，更是「美女」發源地，包含宋慧喬、孫藝珍等知名藝人，皆是出自於大邱廣域市，因此旅客常稱大邱市是韓國最「美麗」的城市。其中「壽城區」更是「美」的發源地，本區光醫美中心就高達700多家，也是許多醫美中心和韓國醫療產業的總部發源地，韓國最新的健檢、醫美技術與機器，皆源自於此，據韓國當地統計，「壽城區」的（國民生產毛額）僅次於首爾，「美」的實力相當驚人。
大邱旅遊必訪十二景之一「壽城池」
「壽城區」極力發展為「智慧旅遊城市」，以科技帶動傳統文化，旅客可透過下載「DAEGU TRIP」觀光APP，獲得大邱當地最新旅遊情報。旅客可選擇搭乘精緻可愛的「壽城觀光巴士」，暢遊當地最美的「壽城池」與熱鬧的商店街，附近有多達300家的餐廳和咖啡店，各種美食應有盡有，咖啡廳更是琳瑯滿目。
走訪「慕名齋」體驗韓國傳統文化
「壽城區」政府別具巧思，為到訪的遊客推出多項養生文化體驗，像是刺繡體驗、韓紙手工藝品體驗、韓方茶體驗、竹弓體驗等，其中最受遊客喜愛的便是「慕名齋」韓國傳統文化體驗館。在「慕名齋」裡參加各種有趣的體驗活動。例如，韓國泡茶、品茶的各項禮節，體驗韓國茶道的精神和美學。也可以在此試穿各種顏色和款式的韓服（hanbok），並且拍照留念。
到大邱親手做人蔘雞湯 品嚐正統韓式料理
喜愛韓國美食的人，不僅可在此品嚐到東醫寶鑒飲食，更可來這讓專業老師教授製作蔘雞湯、泡菜等韓國傳統料理。還可在館裡欣賞到各種傳統工藝品，如陶器、漆器、刺繡等，並且學習如何製作自己的紀念品。
台灣虎航旅展祭優惠 體驗大邱玩美時機
隨著全台最大旅展「2023 ITF台北國際旅展」盛大登場，台灣虎航推出線上旅展全線促銷單程未稅899元起的誘人票價，到旅展現場玩遊戲同樂，還有機會獲得不限航點來回機票及機票折抵金等豐富好禮，現在正是前往大邱壽城的玩「美」時機。