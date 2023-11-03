台灣大賽／矛盾對決！味全龍想捧冠布里悍、鋼龍發揮至關重要
中華職棒34年台灣大賽將在明（4日）正式展開，本次冠軍戰可說是「矛盾對決」，由樂天桃猿交手全年勝率第一的味全龍，但身為全聯盟打擊最強的桃猿，本季面對味全洋投布里悍、鋼龍的對戰成績皆處於弱勢，若味全龍想捧起回歸中華職棒的首冠，這兩位洋投的發揮格外重要。
記者張志宇/綜合報導
味全龍與樂天桃猿的較量，可以比喻成「矛盾對決」，桃猿本季團隊打擊率與長打率皆為全聯盟最好，分別為0.280與0.399，但味全龍在團隊投手防禦率為3.59（全聯盟第2僅次於統一獅），守備率則為0.983（僅次於中信兄弟），但若是談起速度戰味全龍將佔上風，龍隊本季跑出全聯盟最多的80次盜壘。
鋼龍本季面對桃猿8場出賽中，繳出3勝3敗、防禦率3.42的成績，本季面對桃猿至少都投滿5局，且僅在8月5日的比賽失分來到5分，其餘比賽對陣桃猿都將失分控制在3分以下，本季鋼龍例行賽最後一場先發正是對桃猿主投，該場交出6局失3分優質先發，但無奈打線熄火苦吞敗投。
布里悍更可以說是今年的「桃猿殺手」，本季對陣桃猿6場先發，交出4勝1敗、防禦率1.37的成績，且這6場先發中，桃猿最多僅能從布里悍手上拿下3分，且本季布里悍僅被敲出4發全壘打，分別遭到中信兄弟福來喜、周思齊、江坤宇與富邦悍將李宗賢擊出，本季並沒有桃猿球員從他手中開轟。