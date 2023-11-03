直擊／台北國際旅展「千萬刷手」現身　狂買這家飯店4千張住宿券

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無獨有偶，台北晶華飯店也公布同樣有百萬刷手，台北晶華酒店行銷公關部協理蔡惠茹說，該位刷手為公司的福委會員工，目的是因為近日公司有不少尾牙聚餐等需求，因此購買的多為自助餐券的餐券。
台北晶華酒店栢麗廳自助餐廳此次推出平日早餐、午餐、下午茶券，皆可享有買十張送一張單人券的限定活動。但是兩個餐券在半小時內就已完售，包含「栢麗廳平日午餐四人優惠套票組」，每套五張20,000元，折扣最高達5.6折；以及「栢麗廳平日午餐雙人優惠套票組」，每套五入11,000元，折扣6.3折，每日限量各20組，明天開始想買的民眾記得提早。
台北晶華酒店另外還有上庭酒廊「假日全日舒活早午餐雙人券」，每張1,899元，折扣達6.7折。也有「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題四人劵」，每組3,099元、折扣高達5.5折。飯店餐券、住宿券買氣一開盤就旺，蔡惠茹也笑說，「我們飯店從業人員的年終獎金，終於有望了！」
緊接著是凱撒飯店連鎖，有人狂刷了千萬，凱撒飯店公關經理王筱瑩提到，基於隱私並未詳問客人背景，但是判斷可能是大企業的福委會，共買了4000張聯合住宿券、1000張聯合餐券，總計達1072萬元金額，此次凱撒推出的優惠餐券為「720元聯合餐飲券」，持券可用於集團飯店旗下7家餐廳，還有買10送1團購折扣，換算下來每張654元起。券可到台北凱撒「Checkers自助餐廳」平日午餐或晚餐1客、台北凱達「百宴自助餐廳」平日午餐或晚餐1客、台北新板希爾頓「悅市集自助餐廳」週一至週四午餐或晚餐1客，或是加價兌換「青雅中餐廳」午間或晚間套餐1客，依張數搭配也可用於板橋凱撒「蓮花泰式餐廳」或台北凱達「家宴中餐廳」等桌菜組合。
另外，台北萬豪酒店也提及，今日也有顧客一次買了800張券張，主要是買「千元有找」Garden Kitchen平日自助美饌，1套10張，每張855元，約是平時的61折。