解開手搖飲的身世之謎！國際旅展登場　文化部推茶糖文化旅遊路線

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王時思表示，文化可以強化觀光深度，觀光可以帶著文化走得更遠，認識台灣最好的方法，是將文化與觀光結合，讓世界用新方法、新角度、新視野認識台灣。文化部透過台灣特色手搖飲出發，整理糖業及茶業的歷史脈絡，讓大家看到不同時期的移民開墾與聚落發展，提供國人國旅或國際觀光客來台，見證這塊土地更多動人的歷史與故事。
文化部強調，茶與糖在國人日常生活，密不可分，從回溯台灣歷史文化脈絡中，盤點全台12個地區茶業及糖業文化路徑，將主題故事與旅遊體驗結合，串連路徑上關於貿易、地方創生、場域轉型、產業復興、勞權意識等文化景點與歷史事件，提出12個地區茶業及糖業文化路徑的主題遊程，濃縮於文化館進行展示，明年更將推廣至校外教學文化體驗，鼓勵學生進行深度文化旅遊，走入歷史場景，未來也將持續創造各種以台灣文史為出發點的文化旅遊路線。
文化部指出，關於茶業文化路徑，大稻埕於清末至日治時期，最繁盛時期有200多家茶行，是台灣茶業貿易的起點；北埔地形與土壤適宜栽種優質茶，成立「永光茶葉」的姜阿新帶領北埔走過輝煌茶金時期；日治時期在日月潭魚池鄉貓囒山成立「紅茶試驗支所」，開啟台灣紅茶的篇章。
1975年因都市快速發展，農村勞動不足與低海拔茶地廢耕，台灣茶轉為內銷與高山化，阿里山高山茶成為台灣茶重要經濟發展之一；恆春港口茶為全台唯一種植在低海拔的茶種，帶有獨特海味，為恆春三寶之一；瑞穗舞鶴除了與小綠葉蟬共存烘培帶果香的蜜香紅茶，近年更結合各式水果製作創意茶，為新興茶世代多元的喝茶風格。
關於糖業文化路徑，文化部表示，17世紀荷蘭人帶著製糖技術來到島嶼，開啟台灣糖業文化百年歷史，如高雄橋仔頭製糖所是台灣第一座現代化機械式製糖工廠，龐大的製糖量促使打狗港口設施升級，蛻變成今日的國際大港；雲林虎尾糖廠為全台唯一仍在運載甘蔗的糖業鐵道，也是唯二僅存製造本土二砂糖的糖廠。
屏東糖業園區和紙漿廠舊址的「屏東縣民公園」，是台灣第一處以工業遺構為核心，結合歷史人文、生態景觀、水岸等特質的全新地景，2020年開園後獲得多座國際設計大獎；台南地區的糖廠結合藝文轉型為展場和影視基地，其中鹽水岸內糖廠是電視劇《斯卡羅》拍攝場地；彰化「二林蔗農事件紀念館」記錄1920年代因調降收購糖價引發的「二林蔗農事件」，是台灣開啟勞權意識重要的開端；台東都蘭糖廠為全台唯一民間經營的紅糖製造廠，在1970年代的紅糖產量為全台第一。
「2023 ITF台北國際旅展」展期自即日起至11月6日止。旅展期間，文化部除了透過策展，傳遞主題「一杯手搖飲的身世之謎」，同時邀請地方團隊到現場分享茶業與糖業的文化旅遊，包含提倡永續農法茶的「葉家千金」、將茶串連坪林人文產業的「坪感覺」、透過多元體驗帶領民眾走入彰化生活的「旅庫彰化」、推廣糖業文化旅行的「溪北文化」。
文化部表示，展場還有YouTube界珍奶女神滴妹與團隊共同創辦的新式茶飲品牌「再睡5分鐘」，以及大稻埕超人氣甜品店「芙稻菓室」，製作旅展限定飲品及甜品，歡迎民眾品嚐並透過當代飲食認識台灣糖業文化，旅展期間將贈送甘蔗纖維製成的「永續甜甜杯」，與民眾共享甜蜜時光。更多文化部文化帶路館資訊，請上「文化帶路」網站查詢。
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