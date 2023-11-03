深美國小食物中毒案檢驗結果出爐　基市府：無法判定為食品中毒

加入運彩網路會員指定證號　好禮獎不完

▲運彩公會推出了一系列的優惠活動；加入會員成功後就可獎不完(圖／運彩公會提供2023.11.3)
▲運彩公會推出了一系列的優惠活動；加入會員成功後就可獎不完(圖／運彩公會提供2023.11.3)

記者柳榮俊/台中報導

▲第三屆台灣運彩會員93181001指定證號，抽獎禮品有特獎小豪車A180賓士等等獎頂(圖／運彩公會提供2023.11.3)
▲第三屆台灣運彩會員93181001指定證號，抽獎禮品有特獎小豪車A180賓士等等獎頂(圖／運彩公會提供2023.11.3)
台灣運彩明年將迎來第三屆運彩公會舉辦了一系列的網路會員招募活動，只要指定經銷商證號93181001，並加入會員成功後就可獎不完，11月4、5日將在天母棒球場台灣大賽會場大放送；運彩第二屆舊會員，天母球場現場預約第三屆台灣運彩網路會員資格，並指定經銷商為93181001成功，出示第二屆投注紀錄，最高可獲得5000元禮券。運彩公會代言人Wendy璇璇11/5日也出席活動現場，針對11/4、5母棒球場二轉三指定證號93181001成功的會員，抽出2台光陽電動機車!! 10月份加碼的黃金金幣60枚，最終回20位幸運會員也將現場產出。

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除了台灣大賽現場抽獎，運彩公會10月份開始推出了一系列的優惠活動；加入指定證號93181001的網路會員，10月份抽黃金金幣60枚，11、12祭出10支最超夯款手機iPhone 15(128G)！市值約新台幣3萬；每項加碼活動抽獎資格均獨立，越早加入的會員，抽獎機會越多，平板、藍芽耳機、7-ELEVE禮券、黃金金幣、iPhone 15、電動機車，明年3月份更抽出賓士A180。


運彩公會理事長何昱奇表示，運彩公會長期關注體育，杭州亞運為激勵中華選手士氣，提供個人賽金牌得主每位五萬元加菜金；中華對戰中國隊以4比1贏球，拿下本屆杭州亞運棒球項目金牌戰的第一張門票，公會立即發送發祭品文，表示只要勇奪金牌就送出600份禮券，後來雖僅獲得銀牌成績，但10/9日依舊準備600份的禮券紅包，與球迷分享中華亞運好成績。


何昱奇說，今年我國亞運代表團的表現優異，讓運彩投注金額創下歷史最高，達12億餘元，比上屆僅8億餘元成長5成，其中1億2千萬元會挹注到運動發展基金，是雙贏的發展。


中華民國運動彩券經銷商商業同業公會(運彩公會)理事長何昱奇表示，運動彩券每100元有10元提撥至運發基金，台灣運彩自2008年5月起發行，盈餘挹注體運發展基金機高達541億；在歷經3年的疫情洗禮，消費型態改變，運動彩券不再拘限實體的彩券行，透過台灣運彩官方網站，在家看球賽動一動手指就能玩運彩，明年2024年台灣運彩更預計提供24小時線上投注，會員透過電腦、平板及智慧型手機等工具，享受線上投注運動彩券的便利與樂趣，支持合法運彩一起投入台灣運動。


運彩公會邀請大家一起挺體育贏運彩，搶先註冊第三屆台灣運彩會員93181001指定證號，抽獎禮品有特獎小豪車A180賓士，還有10台光陽電動機車、AirPods Pro 藍芽耳機、SAMSUNG平板、小米POCO Watch、7-ELEVEN商品卡(面額$1000)….總共1688個獎項， 2023年7月底已全數採購(車輛簽訂採買合約)，並由長福會計事務所確信認證，總計彩禮市值高達500萬。


何昱奇表示，預約第三屆93181001證號，明年一月至2024年7月底前，投注累積滿10萬，另加碼抽出6名杜拜奢華頂級8日遊，每位旅遊價值新台幣50萬元，四大奢華飯店、豪華商務艙、米其林美食饗宴、直升機體驗、法拉利樂園、沙漠探險、奢華遊艇…；運彩公會邀請大家一起支持合法博弈，買運彩改善運動環境，幫助中華選手在國際賽事上發光發熱，預約加入第三屆台灣運彩會員93181001指定證號，更有機會暢遊杜拜奢華頂級8日遊，助體育人生很精彩。

活動網址：https://event.sldca168.com

活動LINE@ : https://lin.ee/BOGjMG3

》》舊會員快速預約(第2屆轉第3屆指定證號93181001)：https://transfer.sportslottery.com.tw/zh-tw/transfer/step1?thirdrid=93181001

》》新申辦(先加入第2屆，並勾選第3屆指定證號93181001)：https://channel.sportslottery.com.tw/zh-tw/register/step1?retailerId=92183033

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