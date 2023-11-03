加入運彩網路會員指定證號　好禮獎不完

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除了台灣大賽現場抽獎，運彩公會10月份開始推出了一系列的優惠活動；加入指定證號93181001的網路會員，10月份抽黃金金幣60枚，11、12祭出10支最超夯款手機iPhone 15(128G)！市值約新台幣3萬；每項加碼活動抽獎資格均獨立，越早加入的會員，抽獎機會越多，平板、藍芽耳機、7-ELEVE禮券、黃金金幣、iPhone 15、電動機車，明年3月份更抽出賓士A180。
運彩公會理事長何昱奇表示，運彩公會長期關注體育，杭州亞運為激勵中華選手士氣，提供個人賽金牌得主每位五萬元加菜金；中華對戰中國隊以4比1贏球，拿下本屆杭州亞運棒球項目金牌戰的第一張門票，公會立即發送發祭品文，表示只要勇奪金牌就送出600份禮券，後來雖僅獲得銀牌成績，但10/9日依舊準備600份的禮券紅包，與球迷分享中華亞運好成績。
何昱奇說，今年我國亞運代表團的表現優異，讓運彩投注金額創下歷史最高，達12億餘元，比上屆僅8億餘元成長5成，其中1億2千萬元會挹注到運動發展基金，是雙贏的發展。
中華民國運動彩券經銷商商業同業公會(運彩公會)理事長何昱奇表示，運動彩券每100元有10元提撥至運發基金，台灣運彩自2008年5月起發行，盈餘挹注體運發展基金機高達541億；在歷經3年的疫情洗禮，消費型態改變，運動彩券不再拘限實體的彩券行，透過台灣運彩官方網站，在家看球賽動一動手指就能玩運彩，明年2024年台灣運彩更預計提供24小時線上投注，會員透過電腦、平板及智慧型手機等工具，享受線上投注運動彩券的便利與樂趣，支持合法運彩一起投入台灣運動。
運彩公會邀請大家一起挺體育贏運彩，搶先註冊第三屆台灣運彩會員93181001指定證號，抽獎禮品有特獎小豪車A180賓士，還有10台光陽電動機車、AirPods Pro 藍芽耳機、SAMSUNG平板、小米POCO Watch、7-ELEVEN商品卡(面額$1000)….總共1688個獎項， 2023年7月底已全數採購(車輛簽訂採買合約)，並由長福會計事務所確信認證，總計彩禮市值高達500萬。
何昱奇表示，預約第三屆93181001證號，明年一月至2024年7月底前，投注累積滿10萬，另加碼抽出6名杜拜奢華頂級8日遊，每位旅遊價值新台幣50萬元，四大奢華飯店、豪華商務艙、米其林美食饗宴、直升機體驗、法拉利樂園、沙漠探險、奢華遊艇…；運彩公會邀請大家一起支持合法博弈，買運彩改善運動環境，幫助中華選手在國際賽事上發光發熱，預約加入第三屆台灣運彩會員93181001指定證號，更有機會暢遊杜拜奢華頂級8日遊，助體育人生很精彩。
活動網址：https://event.sldca168.com
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》》舊會員快速預約(第2屆轉第3屆指定證號93181001)：https://transfer.sportslottery.com.tw/zh-tw/transfer/step1?thirdrid=93181001
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