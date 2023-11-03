「火車根本沒到站！」朱立倫提2折衷方案給柯文哲、侯友宜全尊重

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫表示，3天前他跟侯友宜、柯文哲在景美見面有談到，最後決定總統副總統人選方法，當時就有基本共識，原本的全民調跟民主初選不要再談了，想出新的辦法，柯文哲希望他召集學者專家提出辦法，他也承諾會在昨天提出新的辦法，因此昨日上午跟柯文哲通了電話，就智庫研擬的兩個辦法跟柯文哲說明。
朱立倫提到，第一個是日本制，日本長期由自民黨執政，但還有其他派系，要如何決定總理，就是黨員跟黨友都可以投票，所佔比例1/2，另外也加上小雞選母雞，國會議員一人一票，所佔比例也是1/2，日本這個方式歷經幾十年，對於聲望高的但沒有派系，像是小泉首相，或是小的派系安田首相也獲得大家支持，「從來不是最大政黨或派系就會贏得總理選舉。」
朱立倫說，他們尊重民眾黨以民調取代投票的方式，因此建議侯柯對賴蕭、柯侯對賴蕭的民調對比比例1/2，再加上國民黨、民眾黨、黨友立法委員候選人直接秘密無記名投票，一人一票合計佔比1/2。
第二個是德國制，朱立倫說，德國重視政黨的實力，採用聯立制，類似他們提到憲政團隊式，符合憲政體制及聯合政府的理念，是一種「準全民調」，實行的方式就是侯柯對賴蕭、柯侯對賴蕭的民調佔1/2，國民黨跟民眾黨的政黨支持度1/2。
至於昨日電話中他跟柯文哲也討論到民調怎麼做，朱立倫認為，就由所有主流媒體做民調，不用再探討每家民調中心手機跟市話比例是多少，都予以尊重，這是柯文哲希望的最公開透明的方式，建立台灣在第三波民主改革、政黨合作、組成聯合政府，兩黨間取得平衡。
朱立倫提到，昨日電話中，感覺柯文哲對於日本式比較有偏好，也做了很多討論，如果是不記名、秘密投票，讓小雞參考基層、民調，最後選擇誰最適合帶領團隊，未來在整隊上也比較不會有問題，柯文哲原本還要他說服國民黨、侯友宜團隊，他也立刻跟侯友宜通電話，侯只有一句回答，完全尊重黨中央。
朱立倫透露，他通完電話滿樂觀的，但是他也知道一定會碰到問題，國民黨跟民眾黨內部都有主戰派，他原本是請柯文哲今天或明天再回答就好了，但因為媒體設下了藍白合今天是期限，他要強調，他跟侯友宜從沒有設今天是期限，「火車根本還沒到站！」
更多「2024大選」相關新聞。