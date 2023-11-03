柯文哲堅持全民調但讓步　若在誤差範圍內不論勝負都當侯友宜副手

「火車根本沒到站！」朱立倫提2折衷方案給柯文哲、侯友宜全尊重

▲朱立倫解釋他向柯文哲提出的兩個折衷方案。（圖／記者余祥攝，2023.11.03）
▲朱立倫解釋他向柯文哲提出的兩個折衷方案。（圖／記者余祥攝，2023.11.03）

記者余祥／台北報導

「火車根本還沒到站！」國民黨主席朱立倫今（3）日親上火線表態，無論是他或是國民黨總統參選人侯友宜從沒有設下今天是藍白合期限，他們秉持不要回到全民調或民主初選的討論，因此他昨日跟柯文哲通了電話提出了智庫研擬的兩個辦法，電話中柯文哲好像對日本制比較有興趣，還要他說服國民黨、侯友宜，他也立刻打電話給侯友宜，侯二話不說「完全尊重黨中央」，他理解各黨內都有主戰派，希望柯文哲靜下心來莫忘初衷。

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民眾黨總統參選人柯文哲今日回應藍白合期限時表示，他主張全民調，但若民調在誤差範圍內，他願意退讓擔任副手。朱立倫下午也親上火線回應，他表示，知道柯文哲很辛苦，內部的主戰派就是要柯寸步不讓，但是他還是回到一句老話莫忘初衷、大局為重。

朱立倫表示，3天前他跟侯友宜、柯文哲在景美見面有談到，最後決定總統副總統人選方法，當時就有基本共識，原本的全民調跟民主初選不要再談了，想出新的辦法，柯文哲希望他召集學者專家提出辦法，他也承諾會在昨天提出新的辦法，因此昨日上午跟柯文哲通了電話，就智庫研擬的兩個辦法跟柯文哲說明。

朱立倫提到，第一個是日本制，日本長期由自民黨執政，但還有其他派系，要如何決定總理，就是黨員跟黨友都可以投票，所佔比例1/2，另外也加上小雞選母雞，國會議員一人一票，所佔比例也是1/2，日本這個方式歷經幾十年，對於聲望高的但沒有派系，像是小泉首相，或是小的派系安田首相也獲得大家支持，「從來不是最大政黨或派系就會贏得總理選舉。」

朱立倫說，他們尊重民眾黨以民調取代投票的方式，因此建議侯柯對賴蕭、柯侯對賴蕭的民調對比比例1/2，再加上國民黨、民眾黨、黨友立法委員候選人直接秘密無記名投票，一人一票合計佔比1/2。

第二個是德國制，朱立倫說，德國重視政黨的實力，採用聯立制，類似他們提到憲政團隊式，符合憲政體制及聯合政府的理念，是一種「準全民調」，實行的方式就是侯柯對賴蕭、柯侯對賴蕭的民調佔1/2，國民黨跟民眾黨的政黨支持度1/2。

至於昨日電話中他跟柯文哲也討論到民調怎麼做，朱立倫認為，就由所有主流媒體做民調，不用再探討每家民調中心手機跟市話比例是多少，都予以尊重，這是柯文哲希望的最公開透明的方式，建立台灣在第三波民主改革、政黨合作、組成聯合政府，兩黨間取得平衡。

朱立倫提到，昨日電話中，感覺柯文哲對於日本式比較有偏好，也做了很多討論，如果是不記名、秘密投票，讓小雞參考基層、民調，最後選擇誰最適合帶領團隊，未來在整隊上也比較不會有問題，柯文哲原本還要他說服國民黨、侯友宜團隊，他也立刻跟侯友宜通電話，侯只有一句回答，完全尊重黨中央。

朱立倫透露，他通完電話滿樂觀的，但是他也知道一定會碰到問題，國民黨跟民眾黨內部都有主戰派，他原本是請柯文哲今天或明天再回答就好了，但因為媒體設下了藍白合今天是期限，他要強調，他跟侯友宜從沒有設今天是期限，「火車根本還沒到站！」

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