MLB／大谷翔平真的是外星人！強投揭露異於常人身體素質：太鬼了
大聯盟球員選擇獎在今（3日）正式公佈最終獲獎名單，日籍二刀流球星大谷翔平拿下美聯傑出球員，雖然未獲得年度最佳球員，但仍舊獲得眾多球員的讚譽，勇士Ronald Acuna Jr.稱大谷簡直就是外星人，而國聯賽揚獎大熱門Blake Snell則揭露大谷異於常人的身體。
記者路皓惟/綜合報導
這是大谷繼2021年再次獲得美聯傑出球員，今年賽季大谷以投手身份繳出10勝5敗成績單，而作為打者，他的打擊率.304，貢獻95打點，攻擊指數（OPS）高達1.066，並以44全壘打成為日本史上第一位贏得全壘打王的球員。
今年完成大聯盟史無前例的「40轟、70盜」的 Acuna Jr.表示：「大谷幾乎就像外星人一樣，他真的太驚人了，簡直難以置信。」
此外，今年國聯賽揚獎大熱門Blake Snell也說：「大谷真的太猛了，看得我下巴都要掉下來。」作為一名投手，他也揭露大谷異於常人的身體素質，讚大谷根本不是人。
「大谷到底是怎麼能做到那麼多事呢？」Snell表示，「如果是我，投完球後的隔天我會筋疲力盡，連動都動不了，但大谷不僅能夠上場，還能盜壘，他真的是一位厲害的球員，他到底是怎麼做到的？真的讓人驚訝。」