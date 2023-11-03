60歲李連杰爆死訊！向太闢謠：早上還跟我請安 月中來台宣傳新書
60歲國際動作片巨星李連杰，月中即將來台宣傳新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》，開放影迷報名座談會，上百名額開搶後秒殺，令人相當期待，沒想到今（3）日中國又傳出他過世的烏龍死訊，新聞火速登上微博熱搜，好友向太出面闢謠，澄清該消息並非事實，「他早上還向我請安」。
記者江芷稜／綜合報導
功夫了得的李連杰，主演《黃飛鴻》、《精武英雄》、《霍元甲》、《投名狀》等電影獲得好評，獲得香港金像獎最佳男主角肯定，也和國際明星席維斯史特龍合作動作電影《浴血任務》，知名度遠播海外，不過2004年一家人在馬爾地夫度假時，經歷南亞海嘯震撼，走過生死關卡後，他頓感生命無常，更加篤信佛法，在甲狀腺亢進等身體病痛不斷浮現後，選擇淡出娛樂圈，移民入籍新加坡。
李連杰近年投身做公益，偶爾出席佛教活動，隱身於大眾視野，卻不斷傳出怪病纏身，屢次傳出死訊，最後證明都是烏龍，他最近一次亮相是好友楊紫瓊勇奪奧斯卡女主角時，現身後台合影，看起來並無異狀。聯合文學近日出版其新書，宣布將邀請書迷舉辦座談會，由曾寶儀主持對談，李連杰另在台北教育大學舉辦大師講座，主題訂為「超越生死的藝術」。
在影迷引頸期盼之際，大陸傳出李連杰逝世消息，新聞火速登上熱搜，過往和他合作多部電影的向華強太太陳嵐（向太），出面為好友闢謠，戲謔說道「李連杰你到底死了多少回？又傳你走了！今早你還和我請安啊！無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡。你新書出了，說明你已經超越了生死！別介意人家亂傳謠言了好嗎？」透露自己每天都跟李連杰互道早安，否認武打明星猝逝的假新聞。