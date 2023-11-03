▲CAR-T藥「祈萊亞」納健保了！急性淋巴性白血病＆瀰漫性大B細胞淋巴瘤，預後差別灰心！

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ALL和DLBCL治療多數預後佳，不佳、復發者將變得更棘手！
兩癌快又猛！但仍有機會控制。花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心免疫治療科黃威翰副主任表示，急性淋巴性白血病與瀰漫性大B細胞淋巴瘤兩者的共通點就是「又快又猛」，未及時採納正規治療，恐在短短幾個月就有生命危險，但只要積極治療，多數仍有機會可獲得長期控制。
部分治療反應不佳或復發。雖然兩癌症在前線治療就有極佳預後，但前者仍有1至2成的兒童與高達5成的成人患者發生復發，後者則有2至3成的患者治療反應不佳或是發生復發。
復發後將變得相當棘手：治療反應不佳或是發生復發的患者，後續會變得相當棘手，有高機率再次復發，一旦再次復發，存活率恐大大降低。根據國際研究顯示，復發後，急性淋巴性白血病的兒童患者不到半數可以存活超過5年、成人患者更是僅有1成的存活率；而瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者的存活期更是滑坡式下降，僅有2成患者可以存活超過2年。
ALL和DLBCL預後差別灰心，CAR-T藥「祈萊亞」納健保！
所幸我國去年起臨床上已有CAR-T細胞免疫治療，可用於兩癌症的後線治療，並於今年11月正式將治療藥物「Kymriah(祈萊亞)」納入健保。
CAR-T細胞免疫治療：強化體內的特種部隊！中華民國血液病學會秘書長暨臺大醫院內科部血液腫瘤科黃泰中醫師說明，CAR-T細胞免疫治療是一種高度個人化的治療，須先取出患者的T細胞，再將可以辨認癌細胞的基因序列植入其中，並大量複製，然後注射回患者體內、精準撲殺癌細胞。
黃泰中醫師表示，其運作方式有如將體內的特種部隊再更進一步強化，再送回戰場。
一次性治療，保障生活品質！此外，CAR-T細胞免疫治療屬於「活細胞製劑」，可以在人體內生長繁殖，因此可以透過一次性治療，達到長期且穩定緩解疾病的成效。患者無須服用免疫抑制劑，對於患者未來的生活品質也有所保障。
首位治療者已平安長大：CAR-T細胞免疫治療儘管台灣在前年才獲得藥證，但在國際間已使用了逾十年，第一位接受治療的患者Emily今年也已18歲了，治癒至今已過了10年。CAR-T細胞免疫治療的問世，無疑為治療反應不佳與復發型的患者，另闢了一條與疾病奮鬥的道路，並為患者點亮道道治癒的曙光。
CAR-T從死神那搶回生命，僅短短一個月竟可清除腫瘤！
黃泰中醫師也分享瀰漫性大B細胞淋巴瘤個案，患者疾病惡性度極高，短短兩個月內執行了高達九線的治療，但效果都不佳，最後家屬決定進行CAR-T細胞免疫治療。
在取出患者T細胞送到國外進行基因工程的過程，患者病程快速惡化。在準備注射CAR-T細胞時，患者腫瘤已失控。
所幸在完成CAR-T治療，並歷經約一個月副作用控制後，患者奇蹟似的戰勝癌症！且原本腫瘤消失，終於擺脫生命威脅，逐步踏上康復之路，醫師直呼真的是萬分感動。
CAR-T符合健保給付條件均望受惠，增治療可近性！
中華民國血液及骨髓移植學會李啟誠理事長表示，若患者為「25歲以下急性淋巴性白血病」或「成人之瀰漫性大B細胞淋巴瘤」，經過兩線標準治療後反應仍不佳或發生復發，即有機會符合健保給付資格，大幅提升治療的可近性。
衛生福利部中央健康保險署石崇良署長說，CAR-T細胞免疫治療通過健保給付後，對於個人、醫療體系、社會、國際等層面，均有所正面影響。
中華民國血液病學會柯博升理事長指出，CAR-T細胞免疫治療屬於尖端醫療，但若患者經判定惡性度較高或發生復發，也可以主動與主治醫師討論，更有利及早轉介、治療。
癌症希望基金會靳秀麗董事進一步表示，很開心能見證CAR-T細胞免疫治療通過健保給付，尖端治療不再僅限於高收入戶，一般家庭、中低收入戶也有機會獲得適當治療。
CAR-T細胞治療遍布全台，可洽７院所主動與醫討論！
黃威翰副主任與黃泰中醫師攜手鼓勵，如今CAR-T細胞治療獲得健保給付，只要符合健保給付條件均有望受惠。可以提供醫療服務的醫療院所也遍及全台各區，包含台大醫院、台大癌醫、林口長庚、中國附醫、台中榮總、高醫附醫、花蓮慈濟，亦可透過各醫療院所轉介，患者可主動與醫師討論。
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