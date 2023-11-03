▲國際期刊：「進場觀賽」有助增加幸福感、減少孤獨感！

我是廣告 請繼續往下閱讀
產生共鳴、刺激及互動 有助增自信心和運動動機屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興說明，當我們參與大家認同的團體活動，會有種「大家都和我一樣」，去除「陌生」或「孤獨」的負向感受，讓人產生幸福感，特別在運動競賽現場的感受更明顯，可能原因有：
一、共鳴：看比賽相對於其他休閒活動更能引發和鄰座觀賽者的共鳴感。
二、刺激：比賽帶有刺激的情緒，隨著過程情緒起伏較大，會刺激內分泌系統，讓腎上腺素加快分泌，使心跳加速、流汗、躁動且情緒高昂。
三、互動：比賽現場觀眾席有加油呼聲、波浪舞的互動，這些肢體活動能產生更多的腦內啡、多巴胺等快樂激素，選手得分後和認同團體擊掌、擁抱等互動產生的催產素，也會獲得更多幸福感。
因此，徐錦興鼓勵民眾多到現場觀賞運動比賽，看到選手的表現，自我效能中的楷模效應也會讓我們覺得自己能和選手一樣，有助於增強自信心和運動動機。
鼓勵親友進場觀賽 產生群體認同與歸屬感董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，參加現場體育賽事會增加我們的「生命價值感」，這種增強與得到工作的幅度相當，是個令人振奮的結果，呼籲民眾給自己或親友一個去現場觀看體育賽事的機會，觀賞本身有助於身心健康，同時可增加社交互動，從事前的討論，像是如何前往現場、這項運動的歷史背景、彼此欣賞的選手與精采事蹟等，到和朋友一起經歷賽事的輸贏，這個經驗會持續到未來，也會留下與這個世代民眾們的共同回憶，產生群體認同與歸屬感。
比賽有輸贏 孩子學習增加調適韌性如果家中有不喜愛運動的孩子，葉雅馨建議，父母要引導孩子培養運動興趣前，自己要有嘗試的意願，再則先引起好奇，為什麼成千上萬的群眾會聚在球場觀看、有啦啦隊、歡呼激動？試著邀請孩子的朋友一起到現場觀賞運動賽事，感動與情緒是會感染的，陪伴孩子感受比賽的魅力，給自己和孩子一次樂在其中的體驗機會，助於增加親子互動和幸福感。
葉雅馨提醒，比賽總是有輸有贏，當支持的隊伍輸了，可能有沮喪、挫折等強烈負面感受，此時可和一起觀賽的人擁抱，討論比賽精彩和可惜之處，並相約下次再進場支持，「輸」往往正是學0的機會，也建立觀賽心理健康素養。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59752
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw