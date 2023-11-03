柯文哲堅持全民調但讓步　若在誤差範圍內不論勝負都當侯友宜副手

批賴清德賣芒果乾搞失憶　柯文哲競辦諷：「親中愛台」是民進黨

▲民眾黨召開記者會批評民進黨雙標「親中愛台」。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.03）
▲民眾黨召開記者會批評民進黨雙標「親中愛台」。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.03）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨不分區立委名單傳出納入中國籍配偶、台灣新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯納入不分區，引發爭議。柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱、台灣民眾黨發言人林子宇、新北市第二選區立委參選人李有宜今（3）日共同開記者會，列出過去民進黨人士的親中言行，質疑民進黨雙標、自我打臉。

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吳怡萱指出，副總統賴清德在其台南市長任內，面對議員質疑台獨立場，曾反駁表示「我是親中的，沒有反中，我親中愛台」，當時民進黨政府上下皆未否認切割，還頻頻附和，「賴清德2014年6月前往中國拜會時任上海市長楊雄，是否為台辦安排？」還傳出秘密會晤時任上海統戰部長沙海林，但他避重就輕僅解釋是到上海辦畫展。

吳怡萱也指出，行政院副院長鄭文燦針對賴清德「親中愛台」言論，鄭文燦也以「和中愛台」是好方向回應，認為台灣、中國仍須有善意的互動，希望推動「兩岸共好」，而鄭文燦多年前也傳出曾赴中國澳門賭博等情事。

李有宜指出，新潮流大佬陳菊數度前往中國大陸，接受高規格禮遇，且還不向政府報備說明，不顧國安疑慮，顯然打臉民進黨一向聲稱的「抗中保台」。新潮流後來被爆出在中國大陸生意做很大，她質疑難道是陳菊幫忙鋪路？


林子宇提到民進黨立委鄭運鵬，西進中國大賺人民幣，去中國大陸的文件國籍上還寫「中國」，被稱為「中國鵬」，遭爆料後避重就輕說是公開資訊，可接受檢驗，絕對沒問題，說一套做一套雙重標準行徑，已經是民進黨將反中做為政治操作謀取政治利益的經典案例。民進黨立委許智傑更曾提出「條件九二共識」，主張可與中國討論九二共識，創造朦朧美和模糊的平衡點，即曾遭國民黨立委曾銘宗嘲諷「歡迎許智傑加入國民黨」。

林子宇表示，民進黨立委身可以為了金錢、美色，身體力行「親中舔共」，質疑從鄭運鵬到趙天麟，誰才是台灣國安的最大破口？「就你們可以跟中國溝通交流，別人一提到中國兩字就大興文字獄，請問賴清德主席，你們的台灣價值在哪裡？是Team Taiwan 挺台灣，還是Team Money , Team Beauty？」

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