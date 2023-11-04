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11月熱唱／天團Coldplay、西城男孩空降來台！徐佳瑩、韋禮安攻蛋

▲Coldplay（左圖）、西城男孩將於11月分別在高雄、台北兩地開唱。（圖／翻攝理想國臉書）
▲Coldplay（左圖）、西城男孩將於11月分別在高雄、台北兩地開唱。（圖／翻攝理想國臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

一晃眼，時節到了11月，許多人期待的西洋天團Coldplay、西城男孩都將來台舉行演唱會，而華語歌手徐佳瑩、韋禮安、姜育恆、「九澤CP」則是將從11月的第一周開始，陸續登上台北小巨蛋舞台開唱。

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英倫天團Coldplay於今年5月宣布要於今年的11月11日、12日在高雄體育場（高雄世運主場館）開唱，要與歌迷一起歡度光棍節，最貴的VIP座位套票，要價新台幣22800元，而在門票一開賣後，2場總共10萬張門票立即在6分鐘內完售，可見天團魅力。Coldplay的「Music Of The Spheres」世界巡迴演唱會已打破許多紀錄，本次巡演將以減碳和環境永續為主要訴求，除了原裝舞台之外，也將於平面搖滾特區設置特別為本次巡演而打造的能量互動裝置，歌迷可藉由發電腳踏車和彈跳地板為演出所需電力貢獻一己之力。

▲Coldplay超狂得獎紀錄曝光。（圖／翻攝Coldplay IG）
▲Coldplay將於11月11日、12日一連兩天在高雄體育場開唱。（圖／翻攝Coldplay IG）
另一天團西城男孩，才剛於今年2月在高雄巨蛋開唱，隨即宣布今年11月15日、16日空降台北流行音樂中心舉行演唱會。公布再次訪台之前，Mark透過社群向歌迷宣布了要動手術暫時休養的消息，確定缺席5月至7月在丹麥、瑞典、墨西哥、英國的巡演，不過他特地發文表示：「我保證大家真的不用擔心，只是醫師認為應該盡快動手術，所以今年夏天我會需要一點復原的時間。」他也約定在休養後會帶著最棒的狀態，重新回到舞台上與粉絲見面。

▲西城男孩宣布明年2月要在高雄巨蛋開唱。（圖／翻攝西城男孩臉書）
▲西城男孩於11月15日、16日在北流舉行演唱會。（圖／翻攝西城男孩臉書）
徐佳瑩將在11月4日、5日於台北小巨蛋舉行「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會；韋禮安則是於11月11日、12日攻蛋開唱；資深歌手姜育恆睽違8年，於11月18日站上台北小巨蛋舞台，還請來吳奇隆擔任嘉賓；由邱鋒澤、陳零九組成的「九澤CP」會在11月25日在小巨蛋舉行演唱會。

▲Simple Life簡單生活節公布卡司陣容，日本樂團YOASOBI、徐佳瑩、楊乃文、詹雯婷都將登台。（圖／StreetVoice街聲提供）
▲▼徐佳瑩（上圖）、韋禮安在11月陸續登上台北小巨蛋舞台。（圖／StreetVoice街聲提供、IMC提供）
▲韋禮安宣布台北返場演唱會加場。（圖／IMC提供）
 
11月演唱會開唱資訊：

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會

時間：11月4日（六）、5日（日）

地點：台北小巨蛋


丁噹Della「夜遊 A Night Tour」巡迴演唱會

時間：11月4日（六）

地點：台北流行音樂中心


施孝榮 「俠骨柔情」演唱會台中場

時間：11月5日（日）

地點：Legacy台中


Coldplay： Music Of The Spheres World Tour - delivered by DHL 酷玩樂團2023高雄演唱會

時間：11月11日（六）、12日（日）

地點：高雄體育場（高雄世運主場館）


韋禮安「如果可以，我想和你明天再見 again」 2023 小巨蛋演唱會

時間：11月11日（六）、12日（日）

地點：台北小巨蛋


梁文音「2008」演唱會——十五週年紀念 高雄 請你給我愛

時間：11月11日（六）

地點：高雄流行音樂中心


Legacy Presents【2023都市女聲】：Kivi 巡迴演唱會《Kivi a Chance 聽我唱歌》-台中場

時間：11月11日（六）

地點：Legacy台中


Westlife The Wild Dreams Tour Taipei西城男孩2023台北演唱會

時間：11月15日（三）、16日（四）

地點：台北流行音樂中心


Street Preachers & Suede Live in Taipei

時間：11月15日（三）

地點：Zepp New Taipei


Il Divo: A New Day Tour in Taipei美聲男伶2023台北演唱會

時間：11月17日（五）

地點：台北流行音樂中心


姜育恆「人生的路」演唱會

時間：11月18日（星期六）

地點：台北小巨蛋


加拿大獨立天團ALVVAYS LIVE IN TAIPEI

時間：11月22日（三）

地點：Legacy台北


馬念先Never gonna give you up演唱會

時間：11月23日（四）

地點：Legacy台北


九澤CP愛在你身邊LOVE GAME台北小巨蛋演唱會

時間：11月25日（六）

地點：台北小巨蛋

超狂！Coldplay嗨翻高雄　2場10萬張演唱會門票6分鐘就完售

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