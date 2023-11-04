11月熱唱／天團Coldplay、西城男孩空降來台！徐佳瑩、韋禮安攻蛋

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另一天團西城男孩，才剛於今年2月在高雄巨蛋開唱，隨即宣布今年11月15日、16日空降台北流行音樂中心舉行演唱會。公布再次訪台之前，Mark透過社群向歌迷宣布了要動手術暫時休養的消息，確定缺席5月至7月在丹麥、瑞典、墨西哥、英國的巡演，不過他特地發文表示：「我保證大家真的不用擔心，只是醫師認為應該盡快動手術，所以今年夏天我會需要一點復原的時間。」他也約定在休養後會帶著最棒的狀態，重新回到舞台上與粉絲見面。
徐佳瑩將在11月4日、5日於台北小巨蛋舉行「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會；韋禮安則是於11月11日、12日攻蛋開唱；資深歌手姜育恆睽違8年，於11月18日站上台北小巨蛋舞台，還請來吳奇隆擔任嘉賓；由邱鋒澤、陳零九組成的「九澤CP」會在11月25日在小巨蛋舉行演唱會。
11月演唱會開唱資訊：
徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會
時間：11月4日（六）、5日（日）
地點：台北小巨蛋
丁噹Della「夜遊 A Night Tour」巡迴演唱會
時間：11月4日（六）
地點：台北流行音樂中心
施孝榮 「俠骨柔情」演唱會台中場
時間：11月5日（日）
地點：Legacy台中
Coldplay： Music Of The Spheres World Tour - delivered by DHL 酷玩樂團2023高雄演唱會
時間：11月11日（六）、12日（日）
地點：高雄體育場（高雄世運主場館）
韋禮安「如果可以，我想和你明天再見 again」 2023 小巨蛋演唱會
時間：11月11日（六）、12日（日）
地點：台北小巨蛋
梁文音「2008」演唱會——十五週年紀念 高雄 請你給我愛
時間：11月11日（六）
地點：高雄流行音樂中心
Legacy Presents【2023都市女聲】：Kivi 巡迴演唱會《Kivi a Chance 聽我唱歌》-台中場
時間：11月11日（六）
地點：Legacy台中
Westlife The Wild Dreams Tour Taipei西城男孩2023台北演唱會
時間：11月15日（三）、16日（四）
地點：台北流行音樂中心
Street Preachers & Suede Live in Taipei
時間：11月15日（三）
地點：Zepp New Taipei
Il Divo: A New Day Tour in Taipei美聲男伶2023台北演唱會
時間：11月17日（五）
地點：台北流行音樂中心
姜育恆「人生的路」演唱會
時間：11月18日（星期六）
地點：台北小巨蛋
加拿大獨立天團ALVVAYS LIVE IN TAIPEI
時間：11月22日（三）
地點：Legacy台北
馬念先Never gonna give you up演唱會
時間：11月23日（四）
地點：Legacy台北
九澤CP愛在你身邊LOVE GAME台北小巨蛋演唱會
時間：11月25日（六）
地點：台北小巨蛋