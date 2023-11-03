緬甸軍政府失守中緬邊境！軍事面臨危機　痛失貿易中心清水河鎮

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《法新社》報導，與軍政府交戰的緬甸民族民主同盟軍（Myanmar National Democratic Alliance Army）、德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）、若開軍（Arakan Army）等武裝勢力2日對外聲稱，他們已佔領撣邦北部4個城鎮，封鎖與中國的重要貿易樞紐。
緬甸軍政府發言人紹敏通2日深夜在聲明中指出，毗鄰中國雲南省的清水河鎮「政府、行政機構和安全機構已不復存在」。他說明，過去6天撣邦各地有10處地點發生衝突，但並未提供傷亡詳情。他指控3個武裝組織「炸毀發電站、炸毀橋梁並摧毀交通路線」。
面對衝突加劇，甚至危及中緬邊界，中國政府呼籲「立即」停火。中國外交部發言人汪文斌在今（3）日的例行記者會中表示，北京「敦促各方立即停火止戰」。國際軍事戰略家和緬甸情勢分析師馬迪森（David Mathieson）紛紛指出，失去戰略城鎮清水河鎮對緬甸軍政府而言，是軍政府2021年推翻翁山蘇姬以來，面臨的最嚴峻挑戰，顯示出軍政府的情報搜集能力和戰鬥能力出問題，目前的實際軍事情況恐怕很困窘。
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