肺炎黴漿菌疫情恐爆發！醫曝「抗藥性高得嚇人」 3類人高危險群
現正進入秋冬季節交替時期，許多呼吸道疾病跟著流行起來，肺炎黴漿菌就在大陸開始肆虐，台灣也將面臨升溫狀況。對此小兒科醫師巫漢盟就在臉書上宣導，肺炎黴漿菌是因為感染黴漿菌所導致，高危險群包含孩童、青少年、年輕族群，且抗藥性高達6成，提醒各位家長預防方法為勤洗手、戴口罩、避免出入擁擠處。
記者賴禹妡／綜合報導
台大兒童醫院小兒感染科醫師黃立民指出，黴漿菌目前正在中國展開大流行，而在台灣臨床近期也出現越來越多案例，通常確診後會以抗生素「紅黴素」治療，不過黴漿菌目前國內對第一線抗生素已有6成抗藥性，但現在仍沒有疫苗可以施打，只要感染就容易有肺炎重症，更曾有兒童需要用葉克膜救命。
巫漢盟近日也在臉書發文透露，秋冬轉換之際原本就是肺炎黴漿菌的流行期，只是前幾年因新冠病毒疫情而沉寂，現在肺炎黴漿菌抗藥性已經高得嚇人，雖然肺炎黴漿菌好發於春夏、秋冬季節轉換之際，但其實一年四字都可見到，感染途徑為飛沫傳染，包括唾液、鼻腔分泌物等，潛伏期達1～4週。
肺炎黴漿菌常見症狀包含嚴重咳嗽、發燒、白色黏痰，嚴重者甚至會有帶血絲黏痰、發生肋膜積水、肺水腫現象。而少數病人會有嚴重肺炎、氣喘發作、腦炎（大腦腫脹）、溶血性貧血、腎功能異常及皮膚疾病等嚴重併發症。
肺炎黴漿菌高危險族群包含孩童、青少年及年輕族群，尤其在美國主要好發於5歲以上孩童；在台灣則發現感染族群有年輕化趨勢，3歲以上孩童感染的比例明顯上升。肺炎黴漿菌治療方式以服用抗生素為主，預防方法為勤洗手、戴口罩、避免出入擁擠處。
巫漢盟也提醒各位家長們，由於肺炎黴漿菌沒有終身免疫性，有可能會反覆感染，因此記得要特別加強個人衛生管理，並做好適度隔離，才能避免遭到傳染，「今年秋冬大家要保重唷」。