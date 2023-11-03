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陸客要來了！禁團令最晚明年3/1解除　配套細節有望下月公布

▲兩岸觀光禁團令至今未解，對此，交通部長王國材今（3）日出席台北國際旅展，會後接受採訪時首度鬆口，透露「應該會有好消息」，可以審慎樂觀看待。（圖／NOWnews資料圖片）
▲兩岸觀光禁團令至今未解，對此，交通部長王國材今（3）日出席台北國際旅展，會後接受採訪時首度鬆口，透露「應該會有好消息」，可以審慎樂觀看待。（圖／NOWnews資料圖片）

記者許若茵／台北報導

兩岸觀光禁團令至今未解，對此，交通部長王國材今（3）日出席台北國際旅展，會後接受採訪時首度鬆口，透露「應該會有好消息」，可以審慎樂觀看待。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時也透露，最晚明年3月1日就會解除，相關細節有望下月公布。

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陸委會8月底宣布，推動恢復兩岸團體旅遊規劃，初期規劃陸籍團客來台每天限額2000人次，並以1個月為準備期，將視大陸回應再確定實施日期，但至今未獲得對岸積極回應。

今王國材接受採訪時，被問及陸客開放，他回應昨天第500萬國際旅客已抵台， 「然後應該會有好消息」，至於何時會有好消息，他則笑回，「審慎樂觀」。

蕭博仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，近日拜訪多個單位，得知最晚明年3月1日就會解除禁團令，台灣團客可以赴陸旅遊，陸客團也可以來台旅遊。

蕭博仁證實，相關細節都還沒有公布，應該下個月會公布，最晚春節前一定會公布，但業者相當支持，只要實施細則一公布，就可以開始組團，組團也需要1至2個月作業時間，早點開放就可以早點進行。

觀光署長周永暉接受《NOWnews今日新聞》採訪時也宣布，有關恢復兩岸團體旅遊，經相關主管機關討論後，恢復旅行業可組團赴陸及接待大陸團客部分，預計在春節前宣布恢復時間點，解除禁團令的時間會落在明年春節後。觀光署表示，這段期間，除9月份已辦理完畢10場旅行業界之教育訓練外，具體推動之時程讓業界知悉，亦有利業者辦理相關行程包裝等準備工作，業者亦可規劃包裝販售明年3月1日之後的赴陸團體旅遊行程安排。

針對主管機關恢復兩岸團體旅遊，雄獅旅遊表示，對此樂觀以待，將配合主管機關政策積極準備。中國大陸因文化相近、沒有語言隔閡，台灣消費者對大陸旅遊有一定期待，且隨著兩岸直航航點陸續恢復，商務往來及旅遊需求增加，預估還有一波台胞證辦理熱潮。

雄獅旅遊指出，目前已針對既有直飛航點城市做產品規劃，但初期受限於航班恢復率，以及直航航點等因素，產品規劃將朝向「複合性」、「深度性」兩大方向。複合性會以現有直飛航點為基礎，結合周邊省分推出雙拼遊，天數拉長，讓旅遊面向更廣泛；深度性則是以現有直航航點老中求新，同中求異來包裝更具亮點的深度旅遊行程，滿足不同旅客的需求。

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