小勞勃道尼《奧本海默》演反派卻想到老婆 放閃謝愛妻幕後給支持
MyVideo影音平台11月電影強檔片單出爐！克里斯多夫諾蘭執導《奧本海默》在全球上映後大賣台幣300億，將於11月22日在MyVideo上架；小勞勃道尼在片中飾演反派角色，卻讓他常想起老婆在鏡頭外支持他的模樣，他笑說：「她得防止這個自作聰明的男人，在停車場除去除保險桿上的鉻時，不會把自己給炸了。」
記者黃雅琪／綜合報導
名導諾蘭執導的《奧本海默》以二次大戰人物「原子彈之父」為題材，找來頂級卡司陣容席尼墨菲、麥特戴蒙和艾蜜莉布朗等人主演，由「鋼鐵人」小勞勃道尼飾演美國原子能委員會的創始委員「路易斯史特勞斯」，在片中與主角奧本海默相互抗衡，有影評大讚這是小勞勃道尼多年來最棒的角色，讓人看見他在鋼鐵人的套裝之外，不只展現演員的深度，更重要的是呈現內斂的一面。
小勞勃道尼為詮釋歷史上的真實人物路易斯史特勞斯，他深入了解對方生平，即使是在劇本呈現的內容之外，他認為路易斯史特勞斯其實是「美國夢」的體現，成為美國總統胡佛的助手，完成許多幕後的工作，這也讓小勞勃道尼想起，老婆總是在鏡頭另一端支持他的模樣：「她得防止這個自作聰明的男人在停車場除去除保險桿上的鉻時，不會把自己給炸了。」
不止《奧本海默》，改編自阿嘉莎克莉絲蒂推理小說的《威尼斯魅影謀殺案》、拿下金馬4項大獎的港片《智齒》、蟬聯日本5週票房冠軍《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》、熱血動畫神作《BLUE GIANT 藍色巨星》，以及MyVideo獨家搶先上架，連靜雯主演溫馨勵志片《一起一起》、改編自安徒生童話的俄國動畫電影《雪后奇緣》，全都在11月MyVideo看得到。