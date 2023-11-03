台東鐵花村年底熄燈！饒慶鈴不捨「引聖經」聲援　引民眾熱議

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對此，饒慶鈴今天也在臉書發文表示，感謝台灣好基金會設立「鐵花村音樂聚落：慢市集」帶給台東十多年美好音樂饗宴，並培育無數在地音樂人才，帶給這座城市光榮感。相信大家都不捨它的離開，但縣府尊重「台灣好基金會」的決定，也會提供必要的行政協助。
饒慶鈴引述聖經經典勉勵喜愛音樂的民眾，「我實實在在告訴你們，一粒麥子若不落在地裡死了，仍舊是一粒；如果死了，就結出許多果實來。」鐵花村今日經營雖劃下句點，其實早已在台東播出無數音樂果實。饒慶鈴也表示，對於懷抱著希望和夢想的音樂人呀，「只要心還在，一切未完待續，且讓我們共同承擔責任繼續向前邁進。」
該篇文章一出民眾紛紛留言回應「感謝鐵花給我們帶來這麼多美好的音樂跟回憶」、「我們期待台灣好基金會鐵花村灑下去的種子繼續茁壯發光！」；有民眾關注鐵花村後續，「鐵花村已成為台東的一個地標，也是一個放假休閒可以走走的場域，如今台灣好基金的退場，鐵花村還會保有什麼樣貌，縣府的應變又會將鐵花村變成什麼狀態，也請縣長思維。」
但也有部分民眾痛批「真的會氣死欸，那裡整個是有鐵花村音樂聚落才帶起來的，後來不管取名上還是外面的表演都沒有給過人家尊重，到現在這樣沒有要檢討沒有要做點什麼，就發一篇幹話，有文化底蘊的地方要消失，台東市剩下什麼，完全看不到縣府的重視和尊重，看到未完待續真的一肚子火」、「少了誠品再少了鐵花村 對台東影響甚鉅！」