柯文哲堅持全民調但讓步　若在誤差範圍內不論勝負都當侯友宜副手

台東鐵花村年底熄燈！饒慶鈴不捨「引聖經」聲援　引民眾熱議

▲台東鐵花村音樂聚落經營13年，預計今年底吹熄燈號，台東縣長饒慶鈴今（1）日也在臉書發文表示，相信大家都不捨它的離開，但是台東縣府尊重「台灣好基金會」的決定，也會提供必要的行政協助，文章一出也引發網友討論。（圖／翻攝自台灣好基金會x鐵花村音樂聚落 ‧ 慢市集、饒慶鈴臉書）
▲台東鐵花村音樂聚落經營13年，預計今年底吹熄燈號，台東縣長饒慶鈴今（1）日也在臉書發文表示，相信大家都不捨它的離開，但是台東縣府尊重「台灣好基金會」的決定，也會提供必要的行政協助，文章一出也引發網友討論。（圖／翻攝自台灣好基金會x鐵花村音樂聚落 ‧ 慢市集、饒慶鈴臉書）

記者孫唯容／綜合報導

台東鐵花村音樂聚落經營13年，預計今年底吹熄燈號，台東縣長饒慶鈴今（1）日也在臉書發文表示，相信大家都不捨它的離開，但是台東縣府尊重「台灣好基金會」的決定，也會提供必要的行政協助，文章一出也引發網友討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣好基金會表示，鐵花村在 2010 年 7 月 31 日正式成立，迄今已逾13個年頭，除了讓原本因為台鐵舊站遷徒而猶如荒煙蔓草的鐵花路，透過音樂展演等諸多活動，展現全新魅力，灣好基金會的鐵花村以13年的時間，在台東市完成翻土打底的工作，鐵花村將於2023年12月31日正式畫下圓滿句點，謝謝前前後後加入鐵花村、一起工作一起生活的每一個人，因為有他們的付出，才有鐵花綻放。

對此，饒慶鈴今天也在臉書發文表示，感謝台灣好基金會設立「鐵花村音樂聚落：慢市集」帶給台東十多年美好音樂饗宴，並培育無數在地音樂人才，帶給這座城市光榮感。相信大家都不捨它的離開，但縣府尊重「台灣好基金會」的決定，也會提供必要的行政協助。

饒慶鈴引述聖經經典勉勵喜愛音樂的民眾，「我實實在在告訴你們，一粒麥子若不落在地裡死了，仍舊是一粒；如果死了，就結出許多果實來。」鐵花村今日經營雖劃下句點，其實早已在台東播出無數音樂果實。饒慶鈴也表示，對於懷抱著希望和夢想的音樂人呀，「只要心還在，一切未完待續，且讓我們共同承擔責任繼續向前邁進。」

該篇文章一出民眾紛紛留言回應「感謝鐵花給我們帶來這麼多美好的音樂跟回憶」、「我們期待台灣好基金會鐵花村灑下去的種子繼續茁壯發光！」；有民眾關注鐵花村後續，「鐵花村已成為台東的一個地標，也是一個放假休閒可以走走的場域，如今台灣好基金的退場，鐵花村還會保有什麼樣貌，縣府的應變又會將鐵花村變成什麼狀態，也請縣長思維。」

但也有部分民眾痛批「真的會氣死欸，那裡整個是有鐵花村音樂聚落才帶起來的，後來不管取名上還是外面的表演都沒有給過人家尊重，到現在這樣沒有要檢討沒有要做點什麼，就發一篇幹話，有文化底蘊的地方要消失，台東市剩下什麼，完全看不到縣府的重視和尊重，看到未完待續真的一肚子火」、「少了誠品再少了鐵花村 對台東影響甚鉅！」

9旬老翁駕車載妻「誤踩油門」直衝涼亭　2婦無辜慘遭波及送醫包紮

以巴戰爭釀股匯雙跌！謝金河警示要借鏡：台海危機恐是核爆級效應

找到了！35歲男墾丁海域潛水失蹤4天　作業漁船驚見遺體急報案

太魯閣事故2年後「車廂搜出罹難者遺骸」　運安會：是台鐵的責任

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞