門診爆量！感染黴漿菌or感冒怎麼分 兒醫曝「1關鍵」別拖快就醫
季節交替之際，天氣陰晴不定，家中有學童的爸媽近幾週應該疲於奔命，不是在診所，就是在前往診所的路上！禾馨醫療小兒科羅佳怡醫師向《NOWnews》表示，從4月解封後，兒科門診幾乎天天都是爆滿的狀況。近期又因為季節交替，讓感染、過敏的病人增加反覆回診，間接多出了不少「疑似黴漿菌感染」的病患。關於「黴漿菌」她提供就醫關鍵。此外，家醫科李文祺醫師提醒，黴漿菌目前沒有疫苗，主要是透過飛沫進行傳染，呼籲民眾要確實做好個人的衛生管理，避免病菌傳播。
記者周淑萍/綜合報導
羅佳怡醫師提醒，黴漿菌感染症狀可輕可重，剛開始會出現與感冒類似的狀況，像是：發燒、咳嗽、流鼻水等，難以判別，但關鍵點就在於「咳嗽」，典型的黴漿菌會出現咳嗽咳的特別久，或是咳的很厲害，像是平常不咳，但突然咳起來會有一種快要吐出來的感覺，此外，有接觸史也是就醫關鍵。羅佳怡醫師表示，門診上大多會依照症狀來投藥，避免延誤治療期，因若不儘早治療，有可能會出現肺炎，屆時可能就需要入院進行治療。
家醫科李文祺醫師表示，有些病患可能一走入診間就會抱怨，「看了好多次醫師，還是一直咳！」、「上次醫師開的藥都沒有效，現在還在咳。」通常遇到這樣的病患他就會思考會不會是「黴漿菌」引起的。黴漿菌典型的症狀有久咳，且黴漿菌一般抗生素沒有辦法殺死，需要特定的抗生素才能治療，也可能病患已經對該藥物產生抗藥性因此會有「沒效」的感覺。
醫師解釋會感染黴漿菌的原因很多種，包含流感、類流感、腺病毒、呼吸道融合病毒等各種病毒因容易弱化人體的呼吸道，而讓細菌有機可乘。大人小孩都會被傳染，但孩童則是好發族群。
黴漿菌目前沒有疫苗，主要是透過飛沫進行傳染，潛伏期短則一週，長則一個月都有可能，以密閉的群聚環境最容易傳播。李文祺醫師再次提醒，若身體不適，請務必戴好口罩，打噴嚏或咳嗽時要用衛生紙或手肘、上臂掩住口鼻，避免傳播病菌，同時落實勤洗手才能避免感染。