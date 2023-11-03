席琳狄翁患罕病神隱3年半！現蹤拉斯維加斯看球賽 天后近況曝光
55歲的加拿大歌后席琳狄翁（Céline Dion）演唱電影《鐵達尼號》主題曲〈我心永恆〉走紅，在全球的專輯銷量已經超過了2億張，被譽為「全球最暢銷女歌手」，而她去年傳出罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（stiff-person syndrome），被迫取消部分歐洲巡演。已經有3年半未公開露面的席琳狄翁，近期被人目擊現身拉斯維加斯看曲棍球比賽，近況也跟著曝光。
記者吳雨婕／綜合報導
據外媒《TMZ》報導，席琳狄翁帶著22歲的兒子雷內查爾斯、13歲的雙胞胎兒子們尼爾森和艾迪，前往拉斯維加斯的T-Mobile體育場，觀賞「蒙特婁加拿大人」和「維加斯黃金騎士」的曲棍球隊比賽，雖然席琳狄翁支持的球隊（蒙特婁加拿大人）輸了，不過比賽結束後，席琳狄翁還是開心帶著兒子們去球隊的更衣室聊天，還與球隊教練、球員合照，並給予他們加油打氣：「保持健康強壯，全力以赴！」
席琳狄翁也在個人社群媒體上貼出合照，透露是在星期一（當地時間）晚上在拉斯維加斯與兒子們一起觀賞曲棍球比賽，並稱讚「蒙特婁加拿大人」打得太好了，「謝謝你們在比賽結束後願意見我們，對我們所有人來說都很難忘，祝你有個美好的賽季。」照片中，可以看到席琳狄翁氣色不錯，雖然身材依舊消瘦，但精神狀況不錯，對著鏡頭比出讚的手勢，身體康復狀況頗佳。