詭異娃娃讓家裡人畜不安！英國女嚇傻：家具亂移、門被狂敲

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海德斯透露，艾格妮絲被帶回家後，狗狗開始會對著玩具狂吠，並因恐懼而顫抖，家裡的電器也無故損壞，幾天後她和家人都開始聽到門外有人大聲敲門，檢查了監視器和門鈴，沒發現有訪客的痕跡，樓梯還會有人快速行走的腳步聲，但當時那裡根本沒人。
海德斯指出，丈夫本身不相信任何超自然現象，但家裡的怪事多到連他都感覺到不對勁。到後來，家裡的物品不時會自己移位，電器也開始秀逗。她向1名叫大衛的朋友求助，後者決定將娃娃帶回自己家，但詭異狀況並未因此消失。
研究團隊調查後發現，娃娃裡面住的靈體其實叫作泰瑞莎（Theresa），本性並不壞，只是有些調皮。最後，海德斯決定先將艾格尼絲留下來，但只能被放在汽車後座，不可進入房子，若再有詭異事件發生，不排除把它埋了，或以匿名方式寄回當初賣出的慈善商店。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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