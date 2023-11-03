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詭異娃娃讓家裡人畜不安！英國女嚇傻：家具亂移、門被狂敲

▲蘇格蘭1名女子海德斯的家中，因1尊洋娃娃的到來而怪事頻傳。（圖／翻攝自鏡報）
▲蘇格蘭1名女子海德斯的家中，因1尊洋娃娃的到來而怪事頻傳。（圖／翻攝自鏡報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

英國蘇格蘭1名女子海德斯（Yvonne Hydes），近日在網路上分享自己家中自從擺放一尊洋娃娃後，就人畜不安，詭異事件接二連三，不只愛犬常常對著某個方向發抖狂吠，門外也常無故傳來敲擊聲。

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綜合《鏡報》《每日星報》等英媒報導，海德斯為蘇格蘭一家超自然調查機構工作，不久前組織收到這尊洋娃娃，當事人聲稱是從慈善商店買的，因為覺得有點不對頭，才送給該機構研究。海德斯把這尊叫「艾格尼絲」的娃娃帶回家後，怪事就開始不斷發生。

海德斯透露，艾格妮絲被帶回家後，狗狗開始會對著玩具狂吠，並因恐懼而顫抖，家裡的電器也無故損壞，幾天後她和家人都開始聽到門外有人大聲敲門，檢查了監視器和門鈴，沒發現有訪客的痕跡，樓梯還會有人快速行走的腳步聲，但當時那裡根本沒人。

海德斯指出，丈夫本身不相信任何超自然現象，但家裡的怪事多到連他都感覺到不對勁。到後來，家裡的物品不時會自己移位，電器也開始秀逗。她向1名叫大衛的朋友求助，後者決定將娃娃帶回自己家，但詭異狀況並未因此消失。

研究團隊調查後發現，娃娃裡面住的靈體其實叫作泰瑞莎（Theresa），本性並不壞，只是有些調皮。最後，海德斯決定先將艾格尼絲留下來，但只能被放在汽車後座，不可進入房子，若再有詭異事件發生，不排除把它埋了，或以匿名方式寄回當初賣出的慈善商店。


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