特企／大稻埕潮補冬快閃吧！概念創新餐飲開啟冬日滋補之旅

美國威州花旗蔘與漢方中藥的完美結合：創造新的冬日滋補選擇
這次「大稻埕潮補冬」與「美國威斯康辛州花旗蔘農業總會」合作，於國內漢藥產業最密集的迪化商圈，以快閃吧的形式呈現，將美國威州花旗蔘結合補冬概念融入創新餐飲設計，開發出花旗蔘升級版的創意食譜，與不同中藥材、食材結合，更添花旗蔘的獨特風味，為味蕾帶來全新享受，創造冬日滋補的新話題。
品小點、喝咖啡 開啟冬日滋補之旅
由在地法式料理品牌「在她家」為這次活動設計「補氣人蔘蘑菇鹹泡芙」，使用人蔘茶取代傳統泡芙製作的水，內餡填充法式白醬和鮮美蘑菇調製而成的醬，並以花旗蔘片點綴，跳脫以往大眾對於泡芙甜蜜的形象，創造全新的味覺體驗。
甜點品牌「芙稻菓室」，也為這次活動帶來令人驚喜的創意小點，以花旗蔘粉、紅棗、枸杞和桂圓，設計出「蔘福燒」，將甜味與中藥的苦澀相互平衡，創新詮釋漢方甜品。
咖啡品牌「梅笑糧行」則以虹吸壺製作出「虎虎蔘風咖啡」，將咖啡的豆香與花旗蔘茶包的香氣相結合，兩者風味在空氣中飄散，入口時呈現嗅覺與味覺的雙重感官體驗，將帶來一場獨特的咖啡品味之旅。
闖關集點每日限量免費品嚐
11月4日至5日活動兩日，民眾可以闖關集點活動探索花旗蔘和中藥文化背景，並在參加活動集點後，於永樂廣場大稻埕潮補冬服務台兌換創意補氣餐食，每日限量，兌完為止。
更多活動詳情請見「發現故事/台北迪化商圈發展促進會」粉絲專頁。
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