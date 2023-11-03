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特企／大稻埕潮補冬快閃吧！概念創新餐飲開啟冬日滋補之旅

▲在她家Ｘ芙稻菓室Ｘ梅笑糧行Ｘ威州花旗蔘。（圖／品牌提供）
▲在她家Ｘ芙稻菓室Ｘ梅笑糧行Ｘ威州花旗蔘。（圖／品牌提供）

本報訊

每當立冬或是探望長輩時，總會想到買個人蔘補補身，除了傳統「甘苦」的既定印象外，大稻埕推出的創新補冬方式要顛覆民眾對「蔘」的認知。今年的「大稻埕潮補冬」活動，將於11月4日與11月5日在永樂廣場舉行，由「台北迪化商圈發展促進會」與「美國威斯康辛州花旗蔘農業總會」合作推出快閃吧，並與在地咖啡品牌「梅笑糧行」、法式料理品牌「在她家」、甜點品牌「芙稻菓室」等專業職人合作，以美國威州花旗蔘為主材料，結合傳統中藥食材，設計獨具創意的補冬餐飲，打造一場跨域與跨世代的食補文化體驗。

美國威州花旗蔘與漢方中藥的完美結合：創造新的冬日滋補選擇

這次「大稻埕潮補冬」與「美國威斯康辛州花旗蔘農業總會」合作，於國內漢藥產業最密集的迪化商圈，以快閃吧的形式呈現，將美國威州花旗蔘結合補冬概念融入創新餐飲設計，開發出花旗蔘升級版的創意食譜，與不同中藥材、食材結合，更添花旗蔘的獨特風味，為味蕾帶來全新享受，創造冬日滋補的新話題。

品小點、喝咖啡 開啟冬日滋補之旅

由在地法式料理品牌「在她家」為這次活動設計「補氣人蔘蘑菇鹹泡芙」，使用人蔘茶取代傳統泡芙製作的水，內餡填充法式白醬和鮮美蘑菇調製而成的醬，並以花旗蔘片點綴，跳脫以往大眾對於泡芙甜蜜的形象，創造全新的味覺體驗。

甜點品牌「芙稻菓室」，也為這次活動帶來令人驚喜的創意小點，以花旗蔘粉、紅棗、枸杞和桂圓，設計出「蔘福燒」，將甜味與中藥的苦澀相互平衡，創新詮釋漢方甜品。

咖啡品牌「梅笑糧行」則以虹吸壺製作出「虎虎蔘風咖啡」，將咖啡的豆香與花旗蔘茶包的香氣相結合，兩者風味在空氣中飄散，入口時呈現嗅覺與味覺的雙重感官體驗，將帶來一場獨特的咖啡品味之旅。

闖關集點每日限量免費品嚐

11月4日至5日活動兩日，民眾可以闖關集點活動探索花旗蔘和中藥文化背景，並在參加活動集點後，於永樂廣場大稻埕潮補冬服務台兌換創意補氣餐食，每日限量，兌完為止。

更多活動詳情請見「發現故事/台北迪化商圈發展促進會」粉絲專頁。
 

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