強勢美元還沒轉向！銀行高利存款年息還有快6%　專家建議這樣操作

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楊傲正表示，假設目前通膨回落趨勢不變，相信聯準會進一步升息的機率將進一步減低，但假如地緣事件或油價加速通膨升溫，聯準會仍有可能進一步升息。由此，也解釋了聯準會和主席鮑爾，在中短期都很難排除進一步升息的可能。當聯準會維持相對鷹派的立場，美元可能持續強勢。
除了聯準會的立場外，美元指數中占比最大的歐元和日圓，也都有望繼續維持目前的利率政策，近期歐元區的經濟成長率成長不如預期，加上歐元區通膨已明顯回落至2.9%，歐洲央行進一步升息的機率大幅下降，而日本央行最新的決策也沒有進一步調整殖利率曲線控制（YCC）政策和長天期債息目標，較於市場預期鴿派，反映日央行超級寬鬆貨幣政策可能維持地比預期久，在歐元和日圓前景相對悲觀的情況下，從美元指數的組成來看，強勢美元就更難逆轉了。
外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時也表示，美國聯準會仍保留後續升息空間，接下來就看美國經濟數據表現，若經濟表現好，通膨壓力仍高，12月還是有升息機會，「並沒有確認升息循環結束」，這也是支撐美元指數在106之上的原因，預估美元指數將呈現偏強震盪，在105至107橫盤整理，操盤策略則建議低買高賣，接近107可考慮獲利了結。
銀行則指出，近期投資市場及地緣風險動盪，避險情緒增溫，且美元處於高利率位階，並擁有相對優勢的資產保護力，是資產配置不可或缺的一環。目前市面上銀行也持續推出各種美元高利存款方案，以渣打銀行來說，至今年底針對理財客戶推出「豐盈升活」美金活存年息，加碼計息期間自登錄當月起3個月，在官網成功完成登錄，且新增資金須達最低門檻美金5萬元以上，即可享活存年息最高加碼到5.98%。
彰化銀行則至12月29日推出限時美存定存，以募集5億美元的資金為上限，額滿提前結束，單筆達50萬美元的存款，半年期年利率為5.628%，適用對象OBU客戶僅適用臨櫃，數位存款客戶僅適用網銀，起存最低1千美元，可選1、3、6個月計息方，年率於4.38%至4.58%，1年期則開放1萬美元起存，年息有5%，若單筆存50萬美元，3、6個月期年率可分別來到5.618%、5.628%。
第一銀行至11月30日也限時推出「夠利HIGH」美元優利定存，適用對象不限個人或企業戶均可承作，個人戶最低起存額為10萬美元，非個人戶為20萬美元，只要美元新資金承作，可依承作金額級距門檻享有5.38%至5.6%不等的優惠利率。
華南銀行同樣有美元定存方案，至明年1月底，優利水準最高以起存額50萬美元，存期1個月年率5.5%計息，若存2萬美元以上存期最長可到9個月，各種不同存期、金額的優利水準，介於5.2%至5.5%之間。
不過，銀行也提醒，外幣定存須自行評估匯兌及利率風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，建議客戶應妥適規劃資金運用後再行申辦，以享有專案最大收益。
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