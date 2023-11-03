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李玟離世內幕曝光！Bruce堅持旅行不顧病妻　無情問：死了嗎

▲李玟生前數度輕生，老公Bruce卻不照顧她，打算出國旅行，讓她的姊姊們相當不諒解。（圖／翻攝自李玟臉書）
▲李玟生前數度輕生，老公Bruce卻不照顧她，打算出國旅行，讓她的姊姊們相當不諒解。（圖／翻攝自李玟臉書）

記者江芷稜／綜合報導

國際天后李玟7月意外驟逝，享年48歲，令親友相當悲痛，其中被認為是導致她心情不穩定的主因，正是加拿大富商老公Bruce多次出軌，夫妻辦理離婚手續，引發李玟的憂鬱症，才會釀成遺憾，李玟的二位姊姊今（3）日透露妹妹曾經多次輕生，Bruce卻置之不理，直到李玟彌留之際才問家人發生什麼事，第一句話開口竟是「她死了嗎？」令她們相當不滿。

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▲李玟（左）生前辦好長命契約，Bruce恐怕拿不到任何房產。（圖／翻攝自李玟微博）
▲李玟（右）得知Bruce出軌之後，就立下遺囑保護家產。（圖／翻攝自李玟微博）
李玟過世後，近日下葬於武漢墓園，母親和大姊李秋林、二姊李思林對外舉辦記者會，痛批Bruce多次出軌，李玟兩度提出離婚，都被哄騙擋掉，第三次向法院申請終於通過，只要再等待兩個禮拜就能簽字，沒想到天后無法繼續撐下去，李玟兩度輕生都被救回，Bruce卻不顧另一半的生死，堅持出國旅遊，不願陪伴在妻子身邊。

▲近日李玟（左）家人在整理遺物時，卻找不到李玟登上奧斯卡舞台所穿的紅色旗袍，到李玟老公Bruce（右）家中想取回時，竟遭對方阻攔，最終家人揚言報警才順利取回。（圖 / 李玟微博）
▲家人透露李玟（左）過世彌留之際，Bruce（右）接到消息的第一句話竟然是問「她死了嗎？」（圖 / 李玟微博）
李思林接受《鳳凰網》專訪時表示，李玟與Bruce今年處於分居中，李玟剛出事時，已經跟老公失聯兩個禮拜，準備搭機出國旅遊的Bruce，得知老婆輕生噩耗，並沒有馬上出現在醫院，直到妻子彌留之際，才打電話詢問她們發生了什麼事，開口的第一句話不是關心李玟的身體狀況，而是唐突地說「她死了嗎？」這個問題讓家人覺得很奇怪。李思林認為妹妹凡事要求完美，對愛情也是，認為情傷是壓垮李玟的最後一根稻草。

▲李玟的大姊李秋林（右起）、李思林透露妹妹為情傷所苦，曾經多次輕生。（圖／翻攝自鳳凰網微博）
▲李玟的大姊李秋林（右起）、李思林透露妹妹為情傷所苦，曾經多次輕生。（圖／翻攝自鳳凰網微博）
▲李玟的大姊李秋林，表示2017年就知情Bruce出軌的事實。（圖／翻攝自鳳凰網微博）
▲李玟的大姊李秋林，表示2017年就知情Bruce出軌的事實。（圖／翻攝自鳳凰網微博）
而李玟向來報喜不報憂，習慣把悲傷情緒留給自己，不願意為別人增添麻煩，她其實早就知道老公出軌，直到2017年才告訴姊姊們，當下她沒哭，反倒是家人們難過哭了，最後離開的那天，李思林透露妹妹當天吃了一頓豐盛午餐，她因為工作要出門，李玟還開心說了「我愛你」，看起來無異狀，沒想到會吞藥輕生。而6月時她最後的「獻聲」，是在歌迷微信群裡的喊話，表達自己會堅強，希望最後留給大家的印象是快樂的天后。

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