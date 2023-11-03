李玟離世內幕曝光！Bruce堅持旅行不顧病妻 無情問：死了嗎
國際天后李玟7月意外驟逝，享年48歲，令親友相當悲痛，其中被認為是導致她心情不穩定的主因，正是加拿大富商老公Bruce多次出軌，夫妻辦理離婚手續，引發李玟的憂鬱症，才會釀成遺憾，李玟的二位姊姊今（3）日透露妹妹曾經多次輕生，Bruce卻置之不理，直到李玟彌留之際才問家人發生什麼事，第一句話開口竟是「她死了嗎？」令她們相當不滿。
記者江芷稜／綜合報導
李玟過世後，近日下葬於武漢墓園，母親和大姊李秋林、二姊李思林對外舉辦記者會，痛批Bruce多次出軌，李玟兩度提出離婚，都被哄騙擋掉，第三次向法院申請終於通過，只要再等待兩個禮拜就能簽字，沒想到天后無法繼續撐下去，李玟兩度輕生都被救回，Bruce卻不顧另一半的生死，堅持出國旅遊，不願陪伴在妻子身邊。
李思林接受《鳳凰網》專訪時表示，李玟與Bruce今年處於分居中，李玟剛出事時，已經跟老公失聯兩個禮拜，準備搭機出國旅遊的Bruce，得知老婆輕生噩耗，並沒有馬上出現在醫院，直到妻子彌留之際，才打電話詢問她們發生了什麼事，開口的第一句話不是關心李玟的身體狀況，而是唐突地說「她死了嗎？」這個問題讓家人覺得很奇怪。李思林認為妹妹凡事要求完美，對愛情也是，認為情傷是壓垮李玟的最後一根稻草。
而李玟向來報喜不報憂，習慣把悲傷情緒留給自己，不願意為別人增添麻煩，她其實早就知道老公出軌，直到2017年才告訴姊姊們，當下她沒哭，反倒是家人們難過哭了，最後離開的那天，李思林透露妹妹當天吃了一頓豐盛午餐，她因為工作要出門，李玟還開心說了「我愛你」，看起來無異狀，沒想到會吞藥輕生。而6月時她最後的「獻聲」，是在歌迷微信群裡的喊話，表達自己會堅強，希望最後留給大家的印象是快樂的天后。
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