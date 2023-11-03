重視新住民群體！謝立功：拋開狹隘族群觀　推動台灣前進關鍵

台灣新住民事務權益促進總會理事長謝立功表示：政府也不斷呼籲，這群新朋友是台灣的新家人，這群新家人不是台灣的包袱、負擔、負債，代表的是希望、機會、資產。
有學者統計，截至2023年9月底，台灣的移工總計約74萬8千人，包含印尼26.7萬人、越南26.1萬人、菲律賓15.2萬人、泰國6.8萬人，其中失聯移工（過去稱逃逸外勞）已達8.5萬人，但不包含在台的白領工作者3萬人。
如外籍配偶總數為20.7萬人，其中越南11.5萬人、印尼3.1萬人、菲律賓1.1萬人、泰國1萬人、柬埔寨4千人，除以上東南亞籍17.3萬人占最多外，較多者為日本近6千人、韓國2千餘人。大陸港澳地區配偶38.2萬人，其中大陸配偶36萬餘人、港澳配偶為2.1萬人。
外籍加上大陸港澳配偶，即所謂婚姻移民，也是官方定義(較為狹義)的新住民，其人數接近59萬人，也已超過原住民人數。
目前境外生人數計6.2萬人，前三名都是東南亞國家，第一為越南 2.3萬人、其次印尼1.6萬人、第三馬來西亞1.2萬人，若再加上泰國和菲律賓，東南亞籍在台學生人數共計約5.9萬人，因此將東南亞移工、外籍配偶和境外學生三者相加已達98萬人，這些生活在台灣各個不同角落的廣義新住民，無論是從事製造、營造、漁工等產業或家庭看護、機構看護等社福工作，正可彌補台灣缺工，減緩許多家庭因照顧老人和失能者的負擔。
婚姻移民所生子女也被稱之為＂新住民二代＂，其所組家庭即所謂新住民家庭，根據內政部2018年的調查，新住民平均生育人數為1.3人，估算新住民家庭成員已接近200萬人，不論她們是否已取得台灣身分證，都是台灣人，難道我們能漠視她們過去曾遭受到的社會歧視和文化衝突等問題。
謝立功在擔任「世界城市發展交流協會」理事長任內，曾做過一項調查，近年來若干私校響應政府＂新南向政策＂，但所引進境外學生，竟然遭壓榨勞動力淪為被剝削的對象。去年高苑科大菲律賓學生投訴一周工作40個小時，在工廠從事與學業無關的勞力工作一直到深夜，校方不但知情，甚至指導學生面對稽查時必須宣稱每週僅工作20小時，校方及工廠疑似偽造薪資單，並有不明扣款的情形。境外學生本可舒緩許多大學招生不足的問題，也應該是台灣留才的對象，這樣的弊端政府難道束手無策。
謝立功嚴正呼籲，台灣＂新住民群體＂是不可被忽視的一塊。謝立功認為不管政府、政黨如何演化，都必須正視台灣的＂新住民群體＂。制定新住民基本法、成立部會級新住民委員會、擴大新住民參政權，應屬當務之急。同時進一步研究相對應的政策和措施，讓他們融入發展的潮流中。必須關心新住民群體的問題，解決她(他)們在婚姻、工作、求學面臨的問題，外來的新家人，是非傳統的新力量，也將是推動台灣向前進的關鍵力量。
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