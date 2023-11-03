點進釣魚簡訊網站 你的卡變不是你的卡 警破盜刷集團
中市政府警察局第三分局日前受理知名購物商場業者報案，稱於112年5至6月期間，該商場櫃位遭數名不肖人士盜用民眾信用卡資訊後，申請商場發行之線上支付APP，再持手機至不同櫃位瘋狂盜刷，短短數日便累積數十筆交易，金額高達新臺幣百餘萬元，影響持卡民眾及商場權益甚鉅，警方旋即組成專案小組深入調查，並報請臺灣臺中地方檢察署履股檢察官蔡雯娟指揮偵辦，經縝密且全面蒐證後，聲請搜索票及拘票獲准，一舉破獲盜刷集團。
記者鄧力軍/台中報導
經數月抽絲剝繭，掌握充足資料後，中市警三分局於112年10月26日兵分二路，同步出擊，順利緝獲江嫌等2人，又與臺中地檢署保持密切聯繫，突破江嫌等2人心防後，再度聲請拘票獲准，同日再次兵分三路強勢出擊，緝獲劉嫌等3名共犯，並查扣盜刷得來的高價商品，含側背包、上衣、外套等……，全案詢後以刑法加重詐欺、偽造文書罪嫌移送臺中地檢署偵辦。
本案詐騙手法係多名不特定持卡民眾，接獲假冒電信業者傳送釣魚簡訊，按指示點擊簡訊內容提供之超連結，隨即進入詐騙集團製作之釣魚網站，後配合該網站指示輸入個人信用卡卡號、安全碼，又於接獲手機驗證碼後，將該驗證碼輸入釣魚網站，致被害人信用卡綁訂商場線上支付APP，復由犯嫌以登入APP盜刷高價商品後銷贓；中市警三分局也在此呼籲，請勿隨便點擊陌生網友或簡訊傳送之短網址連結，如不慎進入也不要輕易提供個人信用卡等資料，萬一不慎輸入並送出了信用卡資料，也不要提供動態簡訊認證碼OTP，並應立即通知發卡銀行啟動停卡，亦可撥打全年免費且無休之165專線諮詢、查證，攜手同心，全民共同反詐騙。