這條牽繩有點怪！飼主「佛系遛狗」過馬路 網友放大笑不出來了
許多飼主出門遛狗的時候都會幫自己的寵物繫上牽繩，但是牽繩百百種！怎麼就沒有看過這種的啦！近日有網友分享一組遛狗的照片，遠看時就是一個飼主正在跟汪仔散步悠閒時刻，但放大仔細看，卻讓網友感到驚嚇，該條牽繩竟然是狗狗的尾巴，讓許多飼主笑翻表示「為什麼他的狗這麼淡定，我家的會直接跟我翻臉！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名博主在微博發出兩張遛狗的照片，照片中狗狗跟主人正要過馬路，一邊牽著牽繩，狗狗一邊開路一起過馬路，看似都沒有任何的異狀。不過仔細放大一看，該條牽繩的位置怎麼不是在狗狗的脖子上？而且牽繩的粗度也非常的粗呢！
結果定睛一看，大家這才發現，該名飼主拉的根本不是牽繩！而是大狗狗的尾巴呀！不少網友紛紛回應表示「這條狗的脾氣可真好，我家的狗子一定馬上翻臉了」、「狗狗很像非常習慣了」、「這尾巴啥時又能這麼用了？也要狗狗的尾巴夠長呢」。
不過也有人認為雖然看上去合理，但是完全笑不出來，因為拉扯狗狗的尾巴其實是「非常危險的行為」，即使沒有傷到狗狗脊椎神經和結構而令牠終身癱瘓，也有可能使牠的尾巴肌肉受傷，狗狗尾巴的肌肉群是用來施力排泄，一旦肌肉受傷無法正常縮放，輕則會暫時性失禁，嚴重則會永久失禁或者便秘，飼主不得不注意哦！