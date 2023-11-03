NCC縱放三立入主中嘉？時力喊話：陳耀祥請撤回中嘉交易許可

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時代力量發言人余佳蒨表示，三立以法人身份入股系統商中嘉，嚴重觸犯「反媒體壟斷」的紅線，如此明顯違反中嘉交易案附帶條款的作爲，陳耀祥卻只要求限期改善，根本就是大開後門，變相幫三立集團爭取拖延時間，NCC完全失去監理能力，令人失望。
余佳蒨提到，當年旺旺中時集團計畫併購中嘉網路公司，遭到民進黨群起反對，包括柯建銘、蘇貞昌等黨內高層都跳出來表達強烈反彈，民進黨多次強調若併購成功「將造成嚴重的跨媒體壟斷，政府不應規避責任，坐視財團瓜分媒體資源」，沒想到當旺中換成了三立，民進黨就鴉雀無聲，只看顏色不論是非，雙標至極。
余佳蒨強調，反媒體壟斷是民主社會的基石，更是新聞自由的前提，不分紅媒、藍媒、綠媒，只有一個標準，面對三立入股中嘉長達4年的違法事實，請NCC拿出鐵腕，撤回中嘉交易許可。
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