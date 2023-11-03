北韓近期關閉多間駐外使館！稱「統籌外交力量」 否認經費困難
北韓近期關閉了多間駐外使館，包括西班牙、安哥拉、烏干達、香港等地的駐外機構均遭關閉。韓國統一部曾指出，北韓關閉使館可能是因為維持運營的經費出現困難，對此，北韓外務省今（3）日解釋，關閉駐外機構是為了統籌外交力量，提高效率。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，北韓外務省發言人表示，根據國際環境和國家外交政策的變化，北韓正在進行撤銷或新設駐外機構的工作。北韓外務省強調，這是為了重新佈局外交力量，並稱這是主權國家在外交工作中的正常發展，北韓過去曾多次採取過類似的措施，今後也會繼續採取必要的外交措施，以適應國際環境局勢的變化。
韓國統一部之前對於北韓接連關閉駐外使館，曾認為這是因為國際社會加大對北韓的制裁，導致北韓難以籌措駐外公館的運營費用。過去北韓駐外機構藉著外交豁免權，進行走私等非法交易來營利創匯。《彭博社》報導認為，北韓現在靠著與俄羅斯之間的軍火交易賺錢，駐外使館的非法交易已經不是那麼重要。
對於北韓關閉駐香港領事館，中國外交部發言人汪文斌曾回應表示，尊重北韓的決定，各國均有權根據自身得實際情況和需要，來決定設立或撤銷駐外機構。