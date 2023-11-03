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Google商店雙11！買Pixel 8半價加購手錶、耳機　被虧：在清庫存

▲Google 商店雙11檔期推出買Pixel 8手機，可用半價加購Pixel Buds Pro耳機或Pixel Watch手錶 。（圖／記者周淑萍攝）
▲Google 商店雙11檔期推出買Pixel 8手機，可用半價加購Pixel Buds Pro耳機或Pixel Watch手錶 。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

近期有想要買Google Pixel 系列手機、手錶或是耳機的人請忍到11月10日。Google搭上雙11列車，預計將從 11月10日凌晨12點00分起，到11月27日晚上 11點59分截止推出優惠，這次針對剛開賣的Pixel 8系列，買手機就送手機包，同時可用5折價加購Pixel Buds Pro耳機或是Pixel Watch手錶。但配件優惠都是一代商品，完全沒有誠意，網友吐槽：「是在清庫存。」

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如果錯過Pixel 8系列預購送手錶的活動，這次雙11優惠雖沒有比預購好，但多少還是可以撿一點好康，優惠如下：

  • 買 Pixel 8 系列就送手機包。
  • 買Pixel 8 系列原廠手機殼，可現折310元。
  • 買Pixel 8可用5折加購Pixel Buds Pro耳機或Pixel Watch手錶。
  • Pixel Watch原價8990元，特價5120元。
  • Pixel Buds Pro原價5990元，特價4193元。
  • Pixel Buds A-Series原價3290元，特價2303元。
▲Google 商店「雙11」還再賣舊耳機、手錶　網吐槽：「是在清庫存！」（圖／翻攝官網）
▲Google 商店「雙11」推出舊款耳機、手錶優惠，讓網友吐槽是在清庫存！（圖／翻攝官網）
溫馨提醒，Google 商店優惠是從11月10日凌晨才開始，現在先別急著下單。然後雖然Google有釋放折扣，但似乎力道不足，再加上優惠產品大多是上一代的舊款，不夠吸引人，因此讓網友忍不住吐槽：「是在清庫存嗎」，甚至直言今年的雙11優惠「完全沒有誠意」。

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