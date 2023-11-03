綠議員質詢局處首長昨全拒上台 新北副市長今率團隊起立致歉
針對新北市議會民進黨團昨日為了副市長劉和然以「代理市長」身分，強調其「冒牌」新北市長侯友宜，並坐在市長位子上，為此將侯的人形立牌放到備詢台，雙方為此僵持不下，議員點名各局處首長備詢時全沉默不上台，只見劉和然在議員點名局處首長時上台又下台，堅持「不撤立牌不備詢」，讓昨天議會形成民進黨團自問自答一整天的情況；今（3）日仍由民進黨團進行市政總質詢，在新北市議長蔣根煌出面協調下，民進黨團點頭撤下立牌，劉則率全體局處首長官員起立致意，對昨日議會的情形表達歉意。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，府會關係惡化至此，劉和然應負最大責任，不出席議員會勘、敷衍議會索資、濫發新聞稿批評議員，昨日更為了一塊侯友宜的立牌各局處首長不上台備詢，盼市府檢討並修正未來作法，堅守行政中立、理性回應議會監督，拿出願意修補府會關係的態度。
新北市議員彭佳芸、周雅玲也說到，侯友宜並非辭職、去職或遭停職，依法新北僅有暫代市長職務之副市長，無代理市長一職，呼籲公務員必須要依法行政，也請市府勿再要求基層公務員以錯誤的稱謂出現在公開場合及新聞稿上。
新北市議員張嘉玲指出，昨日議程總計4個小時的質詢時間，全體局長點了至少6次，個別局處首長點了20幾次，都沒有人願意上台；強調這是嚴重藐視議會，全體局處首長應對昨日無視議會主席裁示、不尊重議會的表現，向議會全體道歉。
新北市議員鍾宏仁也說到，今年7月財政局發布多篇的新聞稿，抹黑民進黨議員阻擋囤房稅，實際上卻是議會程序安排及部分國民黨籍議員反對，導致民進黨只能在最後一天提出議程提前的動議，要求撤除錯誤新聞稿，發出澄清並向遭抹黑的民進黨團道歉。
新北市議員廖宜琨、黃俊哲則是說到，昨天劉和然明顯是把議會當市府，任意下指導棋，不尊重議會跟議員，呼籲議會不應被市府綁架，應以維護議員依法監督權限為首要，要求市府深刻檢討。