製作人劉志雄剛奪金鐘獎！下台身體不適急送醫　仍病逝享年54歲

11月追星／EXO燦烈、GOT7 Mark台北桃園搶人大戰！朴恩斌來台倒數

▲EXO燦烈（左起）、GOT7成員Mark（段宜恩）4日分別在台北、桃園舉辦見面會；朴恩斌將於18日首度來台。（圖／EXO臉書、Mark IG、翻攝tvN）
▲EXO燦烈（左起）、GOT7成員Mark（段宜恩）4日分別在台北、桃園舉辦見面會；朴恩斌將於18日首度來台。（圖／EXO臉書、Mark IG、翻攝tvN）

記者陳雅蘭／綜合報導

2023年即將過完，偶像還是要追好追滿！11月降臨寶島的日本、韓國明星依舊滿滿滿，男神女神將跟粉絲共度美好週末，今（4）日起先由前B.A.P成員ZELO、EXO燦烈、GOT7 Mark（段宜恩）、10cm等人打頭陣，金俊秀、AKIRA師弟町田啓太、TWICE師妹ITZY、IVE、朴恩斌、Super Junior藝聲，以及動畫《鬼滅之刃 刀匠村篇》片頭曲〈羈絆的奇蹟〉、片尾曲〈熱戀不已〉主唱之一的milet等，都將以不同形式與大家面對面！

我是廣告 請繼續往下閱讀
夯團EXO成員燦烈今是首次隻身來台，他會前特地舉辦記者會，並邀請100位幸運粉絲參與，令許多EXO-L（粉絲名）迫不及待近距離見到偶像。

因為《非常律師禹英禑》人氣三級跳的朴恩斌，今年終於宣布首度來台，參加代言食品所舉辦的見面會，屆時她有望曝光更多目前熱播中的韓劇《無人島的DIVA》精彩花絮。

11月來台日韓藝人完整資訊：

ZELO粉絲見面會
時間：11月4日（六）16：00
地點：NUZONE 展演空間

EXO燦烈粉絲見面會
時間：11月4日（六）18：00
地點：桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）

GOT7 Mark段宜恩演唱會
時間：11月4日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

10cm演唱會
時間：11月4日（六）19：30
地點：Legacy Taipei

金俊秀粉絲見面會
時間：11月5日（日）17：00
地點：台北國際會議中心TICC

町田啓太來台宣傳《電影版 勿說是推理》
時間：
11月09日（四）19：30
11月10日（五）10：00、13：10
地點：台北樂聲影城（台北市武昌街二段85號）

ITZY專輯發行粉絲見面會
時間：11月11日（六）18：00
地點：僅中獎者知道

w-inds.演唱會
時間：11月11日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

JO1演唱會
時間：11月11日（六）19：00
地點：Zepp New Taipei

angela演唱會
時間：11月12日（日）18：00
地點：The Wall Live House

JUNNY演唱會
時間：11月12日（日）20：00
地點：The Wall Live House

IVE簽名會
時間：11月12日（日）14：00
地點：僅中獎者知道

朴恩斌正官庄粉絲見面會
時間：11月18日（六）
地點：僅中獎者知道

WOODZ曹承衍演唱會
時間：11月18日（六）17：30
地點：台北國際會議中心TICC

夏賢尚粉絲見面會
時間：11月24日（五）19：30
地點：Zepp New Taipei

Super Junior藝聲演唱會
時間：11月25日（六）尚未公布
地點：尚未公布

Paul Kim演唱會
時間：11月25日（六）18：00
地點：臺北科技大學中正紀念館

《PEAK TIME》安可高雄演唱會
時間：11月25日（六）18：00
地點：高雄巨蛋

ELLEGARDEN演唱會
時間：11月25日（六）19：00
地點：Zepp New Taipei

文鐘業簽名會
時間：11月26日（日）14：00
地點：僅中獎者知道

權珍雅演唱會
時間：11月26日（日）18：00
地點：國立臺北科技大學中正紀念館

「星期三的康帕內拉」演唱會
時間：11月28日（二）20：00
地點：Legacy Taipei

milet演唱會
時間：11月29日（三）20：00、11月30日（四）20：00
地點：Zepp New Taipei

60歲李連杰爆死訊！向太闢謠：早上還跟我請安　月中來台宣傳新書

紅髮艾德Ed Sheeran挺過低潮明年二度來台！主辦方回應加場可能性

町田啓太來台宣傳《電影版 勿說是推理》！3場「近距離資訊」公開

AKIRA帶放浪二勢力來台開唱！催票「五月天可以當我們嘉賓嗎」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞