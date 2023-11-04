11月追星／EXO燦烈、GOT7 Mark台北桃園搶人大戰！朴恩斌來台倒數

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因為《非常律師禹英禑》人氣三級跳的朴恩斌，今年終於宣布首度來台，參加代言食品所舉辦的見面會，屆時她有望曝光更多目前熱播中的韓劇《無人島的DIVA》精彩花絮。
11月來台日韓藝人完整資訊：
ZELO粉絲見面會
時間：11月4日（六）16：00
地點：NUZONE 展演空間
EXO燦烈粉絲見面會
時間：11月4日（六）18：00
地點：桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）
GOT7 Mark段宜恩演唱會
時間：11月4日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
10cm演唱會
時間：11月4日（六）19：30
地點：Legacy Taipei
金俊秀粉絲見面會
時間：11月5日（日）17：00
地點：台北國際會議中心TICC
町田啓太來台宣傳《電影版 勿說是推理》
時間：
11月09日（四）19：30
11月10日（五）10：00、13：10
地點：台北樂聲影城（台北市武昌街二段85號）
ITZY專輯發行粉絲見面會
時間：11月11日（六）18：00
地點：僅中獎者知道
w-inds.演唱會
時間：11月11日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
JO1演唱會
時間：11月11日（六）19：00
地點：Zepp New Taipei
angela演唱會
時間：11月12日（日）18：00
地點：The Wall Live House
JUNNY演唱會
時間：11月12日（日）20：00
地點：The Wall Live House
IVE簽名會
時間：11月12日（日）14：00
地點：僅中獎者知道
朴恩斌正官庄粉絲見面會
時間：11月18日（六）
地點：僅中獎者知道
WOODZ曹承衍演唱會
時間：11月18日（六）17：30
地點：台北國際會議中心TICC
夏賢尚粉絲見面會
時間：11月24日（五）19：30
地點：Zepp New Taipei
Super Junior藝聲演唱會
時間：11月25日（六）尚未公布
地點：尚未公布
Paul Kim演唱會
時間：11月25日（六）18：00
地點：臺北科技大學中正紀念館
《PEAK TIME》安可高雄演唱會
時間：11月25日（六）18：00
地點：高雄巨蛋
ELLEGARDEN演唱會
時間：11月25日（六）19：00
地點：Zepp New Taipei
文鐘業簽名會
時間：11月26日（日）14：00
地點：僅中獎者知道
權珍雅演唱會
時間：11月26日（日）18：00
地點：國立臺北科技大學中正紀念館
「星期三的康帕內拉」演唱會
時間：11月28日（二）20：00
地點：Legacy Taipei
milet演唱會
時間：11月29日（三）20：00、11月30日（四）20：00
地點：Zepp New Taipei