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直擊台北國際旅展！下午人潮湧現3區域　到虎航這樣做免費拿機票

▲2023ITF台北國際旅展今（3）日開跑，民眾一早就到現場排隊，中午14:00過後，人潮更加湧現，共有三個區域開始走道壅塞。（圖／記者陳明安攝）
▲2023ITF台北國際旅展今（3）日開跑，民眾一早就到現場排隊，中午14:00過後，人潮更加湧現，共有三個區域開始走道壅塞。（圖／記者陳明安攝）

記者葉盛耀/綜合報導

一連四天的2023ITF台北國際旅展今（3）日開跑，位址在台北南港展覽館1館，今年參與的攤商共達1300個。即便今日為週五非假日，民眾依舊一早就至現場排隊，中午約莫15:00過後，人潮不斷湧現，許多地區走道壅塞，行走困難，尤其是飯店、旅行社以及航空公司三區域，其中虎航攤位前，更是已擠了3排的民眾。

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今年共有7家航空公司參展，其中台灣虎航今年雖然亦有參加，但是現場並不開賣機票，僅於線上旅展推出全線促銷單程未稅899元起。但是民眾可於現場免費參加互動遊戲，加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加。答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票，以及最高tigerpoints 3,000點不等(價值新台幣3,000元)及日本王子大飯店住宿券等豐富好禮。

▲民眾可於旅展現場免費參加互動遊戲，答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票。（圖／記者陳明安攝）
▲民眾可於旅展現場免費參加互動遊戲，答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票。（圖／記者陳明安攝）
今日已看到有人獲得住宿券，而最多人獲得的，就是500元機票折扣金，有預計搭虎航出國的民眾，的確不無小補。虎航也表示，旅展4天期間預計要送出38張來回機票。

另外，民眾聚集之處還包含飯店區，今日目前已出現一位千萬刷手，購買凱撒飯店連鎖的聯合住宿券4千張、餐券1千張，共付1072萬元；另外也已累計兩位百萬刷手，分別購買台北晶華酒店栢麗廳自助餐廳餐券，包含平日早餐、午餐、下午茶券，皆可享有買十張送一張單人券的限定活動。還有福容大飯店推出的聯合住宿券，該住宿券此次推出買十張送一張優惠，售價29,000元，等於每張2,636元。

▲凱撒飯店連鎖攤位今日有出現千萬刷手，花1072萬元買聯合住宿券4千張、餐券1千張。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
▲凱撒飯店連鎖攤位今日有出現千萬刷手，花1072萬元買聯合住宿券4千張、餐券1千張。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
至於旅行社也是人氣區域，其中雄獅旅遊今年首度以「雙主場」形式參展，分為主場館及雄獅郵輪館，有出國萬元有找、指定行程最高折5千以及一口價優惠外，主場館舉辦多場舞台活動，並提供萬元旅遊行程、萬元飯店住宿券等好禮。還針對農曆春節假期加碼推短線最高折3千、長線最高折5千活動，也有「首爾酷玩全日樂天6日」8,888元起、「沖繩快閃促銷3日」市場最低價13,888元起等優惠。

另外，記者也於現場採訪到民眾，金先生表示，今天來旅展現場為買飯店餐券，且已經相中台北晶華酒店栢麗廳的自助餐券。而鍾小姐也覺得，ITF台北國際旅展是每年最大的一次旅展，這次更是有上百家飯店旅宿業參與，可以一次購得許多飯店推出的優惠餐券住宿券。

▲金先生表示，此次旅展是為了買飯店的自助餐券而來。（圖／記者陳明安攝）
▲金先生表示，此次旅展是為了買飯店的自助餐券而來。（圖／記者陳明安攝）
▲鍾小姐則覺得，ITF台北國際旅展有多達100多家旅宿業者，可以找到很多種優惠券張。（圖／陳明安攝）
▲鍾小姐則覺得，ITF台北國際旅展有多達100多家旅宿業者，可以找到很多種優惠券張。（圖／陳明安攝）
▲2023 ITF台北國際旅展資訊表。（圖／NOWnews社群中心）
▲2023 ITF台北國際旅展資訊表。（圖／NOWnews社群中心）

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