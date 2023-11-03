▲【寵物專輯】療效誇大、產品發霉！　聰明飼主挑選寵物食品重點

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犬貓因飲食習性之差異，食品來源及種類亦有不同，兩者皆以零食為最大宗，其次犬隻以飼糧居次，貓則以單價較高的罐頭居次；食品來源方面，適用貓之寵物食品近半數屬進口，犬則僅3成進口，反映不同寵物對象之市場商機，或飼主購買意願之差異。
▲動保處指出，業者宣稱食用寵物食品能降低就醫率，涉違反動保法。（新北市動物保護防疫處提供）
不良寵物食品 恐造成腹瀉、遲緩、腎臟代謝問題隨著社會型態在改變，產品益加精緻化、人性化、健康化。寵物食品被賦與更高的品質要求，比人類食用的有過之而無不及，如何在玲瑯滿目的商品中挑選適合家中毛寶貝的食品是一大學問。
新北動保處表示，為了把關寵物食品健康安全，每月不定期前往各大寵物食品賣場進行稽核，檢視其申報情形、標示是否完整、廣宣用字有無誇大不實或宣稱療效，及產品是否超過保存期限等，並委由財團法人中央畜產會協助檢驗。
112年截至9月底抽驗223件寵物食品，包含乾飼料、罐頭、零食、保健品等，檢驗包括沙門氏菌、致病性大腸桿菌、重金屬、亞硝酸鈉等項目之含量，避免寵物食用危害健康，造成寵物腹瀉、協調變差、行動遲緩、肌肉無力情形，嚴重的話還可能出現腎臟代謝問題。
如含量超出「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」已違反動保法第22條之4第1項第2款規定，依同法第27條第9款最高可處新臺幣25萬元罰鍰。
挑選寵物食品注意重點 有疑問可諮詢相關單位新北動保處表示，現今有越來越多飼主透過網路購買寵物食品，雖然方便，卻因無法接觸實體，常有認知落差，建議多與賣家溝通，請賣家提供更多產品資訊，以減少認知差異。接收寵物食品時應先檢查外包封是否完整無破損，是否依動保法第22-5條規定標示，並將寵物食品儲放在低溫乾燥、通風良好、避免日照雨淋場所。提醒飼主，購買寵物食品時，避免選擇來路不明的寵物食品而影響毛寶貝健康。
動保處提醒飼主，若發現有疑義的產品，可撥打動保處電話02-29596353諮詢。有任何消費糾紛問題，則可以連行政院消費者保護會詢問。
[i]https://service.mof.gov.tw/public/Data/statistic/bulletin/112/%E7%AC%AC3%E8%99%9F-%E5%AF%B5%E7%89%A9.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59790
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