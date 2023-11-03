睽違四年！「高雄戲獅甲」回歸　強強對決挑戰獅王寶座

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次戲獅甲11月18日推出「陣頭匯演」節目，首邀天王天后演唱會御用舞台設計大師「二馬」馮建彰、金馬獎最佳美術設計提名陳炫劭，共同打造超大型虛實整合沉浸式宮廟舞台，來自全臺、逾30組民俗陣頭輪番上陣演繹高雄開發史詩大作，用樂音、歌唱、舞蹈，透過「拚陣」述說臺灣在地故事。
11月19日「獅王大戰」，血脈賁張驚險刺激的高樁獅王大賽，來勢洶洶的馬來西亞雲頂世界獅王冠軍新加坡藝威體育會，將大戰三屆高雄戲獅甲冠軍獅王基隆長興呂師父龍獅團，共有8組獅隊強強對決，爭奪2023高雄戲獅甲冠車錦旗榮譽及獎金。
戲獅為傳統民間技藝，「戲獅甲」是現今高雄「獅甲」的舊地名，相傳是源自於清代當地獅隊競技屢屢獲勝，是當時南臺灣最強的獅隊，因此有「戲獅甲」的美名。戲獅甲活動原本是高雄市前鎮戲獅甲地區的廣濟宮廟會活動，自2004年起高雄市政府始於戲獅甲廣濟宮推展「獅王大賽」暨廟會等傳統活動，2006年由高市府文化局接辦後擴大為戲獅甲藝術節，2010年開始接軌國際賽事，至今已經辦過七屆，累積超過12萬觀眾入場，成為高雄市著名的傳統民俗競賽。
高雄市政府力邀全臺觀眾到高雄巨蛋欣賞臺灣熱血陣頭、獅王飛樁炫技，做伙來為臺灣獅隊加油！且為嘉惠青年，推出專屬青年席位優惠，售票詳情請上ibon售票系統。活動詳情請至「高雄戲獅甲」Facebook粉絲專頁。