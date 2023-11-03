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美國國家民主基金會週年活動　蔡英文敦請蘇貞昌代表出席

▲總統蔡英文敦請前行政院長蘇貞昌代表出席美國國家民主基金會活動。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.21）
▲總統蔡英文敦請前行政院長蘇貞昌代表出席美國國家民主基金會活動。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.21）

記者陳佩君／台北報導

總統府今（3）日宣布，總統蔡英文敦請前行政院長蘇貞昌代表出席美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）40週年紀念活動，並進行致詞。

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發言人林聿禪表示，NED會長Damon Wilson於今年7月親自來台出席「台灣民主基金會20週年國際會議」開幕典禮，並頒贈NED「民主服務獎章」予蔡總統。今年適逢NED40週年，特別於週年慶祝活動中表彰蔡英文致力於民主與人權之成就，蔡英文認為此殊榮是頒予全體台灣人民，肯定台灣人民維護民主自由的努力，並彰顯NED對台灣人民之堅定支持。

林聿禪轉述，蔡英文表示，蘇貞昌自威權時代成為人權律師開始，為台灣的民主和自由奮鬥多年，而在這任行政院長任內，全力推動同婚專法，讓台灣成為亞洲第一個婚姻平權國家，更在全球疫情下捍衛台灣民主自由，用全球最少的管制，拚出全球最小的社會衝擊和最高的經濟成長，因此，由蘇貞昌來代表總統出席該活動，不僅極具代表性且格外有意義。

林聿禪表示，NED慶祝活動將於美東時間11月14日晚間（台灣時間15日上午）舉行，蘇貞昌一行將於11月12日搭乘班機前往紐約，並於美東時間13日晚間抵達華府。


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