美國國家民主基金會週年活動　蔡英文敦請蘇貞昌代表出席

我是廣告 請繼續往下閱讀
林聿禪轉述，蔡英文表示，蘇貞昌自威權時代成為人權律師開始，為台灣的民主和自由奮鬥多年，而在這任行政院長任內，全力推動同婚專法，讓台灣成為亞洲第一個婚姻平權國家，更在全球疫情下捍衛台灣民主自由，用全球最少的管制，拚出全球最小的社會衝擊和最高的經濟成長，因此，由蘇貞昌來代表總統出席該活動，不僅極具代表性且格外有意義。
林聿禪表示，NED慶祝活動將於美東時間11月14日晚間（台灣時間15日上午）舉行，蘇貞昌一行將於11月12日搭乘班機前往紐約，並於美東時間13日晚間抵達華府。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳
●名額有限、滿額為止！！
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播
手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president