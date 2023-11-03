NBA／Wembanyama是貨真價實的防守天才　曾7場送出40鍋創FIBA紀錄

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在這場對上太陽比賽的末節，Wembanyama接管了比賽，他一人包辦了馬刺隊最後12分之中的10分。還在太陽追近比數時屢次製造犯規站上罰球線，最後用兩次跳投助球隊在最後時刻拉開比數，拿下勝利。
Wembanyama的天賦不只展現於進攻端，他在防守上給予對手的壓力，一點不亞於自己在籃下持球時的威脅。前三場被他防守對位的球員28投僅5中，命中率17.9%，這些球員本季平均命中率為46.4%，下滑了多達28.6%。
根據Basketball Reference網站的數據，沒有Wembanyama的馬刺每100回合失分達到128.4分，將遠遠超過了猶他爵士隊（防守效率119.8），成為聯盟防守最爛的球隊。而當Wembanyama在場時，馬刺隊的防守效率提升到104.8，推算到每48分鐘的數據，將超越金州勇士隊，排名聯盟第7。
雖然像LeBron James和Kareem Abdul-Jabbar這樣的大多數的天才，都是依靠自己出色的進攻天賦而發跡，但Wembanyama比較不同，他真正受到世界體壇的矚目是在2021年FIBA U19世界盃上展現出的超現實防守。
在那一屆比賽中，19歲的Chet Holmgren（現為NBA雷霆隊效力）被視為下一個世代的出色阻攻手，他在7場比賽中送出20次封蓋。然而，當時17歲的Wembanyam在7場比賽中送出40次阻攻、場均5.7次，都創下了賽事紀錄。
Wembanyama的防守威力也不僅僅展現在禁區，他在熱身賽面對金州勇士時連續在換防的情況下封蓋Andrew Wiggins的出手，還在追防情況中蓋掉Klay Thompson的跳投，他具有許多大個子球員希望擁有的那種可以防守後衛的機動性。
十年前， Anthony Davis在肯塔基大學創造了NCAA新秀紀錄的186次封蓋紀錄後；Karl Anthony-Towns大學一年級時也是出色的封蓋手，每40分鐘送能出4記「火鍋」。但Wembanyam在防守端的潛力似乎比他們都還高，等他再更成熟後，NBA未來幾年的的年度最佳防守球員（DPOY）榮譽或許都要為他保留。