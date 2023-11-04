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超商雙11開跑！寄杯咖啡「50杯1111元」　全家、7-11今美式買1送1

▲今起至11月5日前，全家大杯特濃美式買1送1、7-11 APP寄杯「小農冰磚咖啡」買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今起至11月5日前，全家大杯特濃美式買1送1、7-11 APP寄杯「小農冰磚咖啡」買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

雙11購物節即將到來！超商咖啡優惠提早開跑，萊爾富推出可寄杯美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元，平均拿鐵只要32元開喝；同時，今起至11月5日前，全家大杯特濃美式買1送1、7-11 APP寄杯「小農冰磚咖啡」買1送1優惠。

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🟡萊爾富
📍APP｜即起起至11月14日

◾大杯美式咖啡50杯1111元（原價45元、平均23元）

◾大杯拿鐵咖啡35杯1111元（原價55元、平均32元）

◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元（原價75元、平均45元）

▲迎戰雙11購物節到來，萊爾富推出美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元
▲迎戰雙11購物節到來，萊爾富推出美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元。（圖／萊爾富提供）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即起至11月5日
◾CITY PRIMA精品小農水果冰磚每日買1送1，每日限量1萬組。（原價120元、平均60元）

📍APP｜即起至11月6日
◾大杯美式4杯（原價45元）+指定三明治4個 295元，平均每組74元

◾大杯拿鐵4杯（原價55元）+指定三明治4個 325元，平均每組82元

◾純奶茶／純奶清4杯（原價50元）+指定三明治4個 310元，平均每組78元

指定三明治可選焗烤雙起司鮪魚三明治（原價49元）／紐奧良風味鮮蔬三明治（原價49元）／JOE式醬燒烤雞蛋三明治（原價59元）／茄汁薯餅起司三明治（原價59元）

📍門市｜即起至11月5日

◾霜淇淋買1送1（限icash pay）

📍門市｜11月1日起至11月14日

◾精品咖啡2杯79折、4杯75折

📍門市｜11月9日起至11月12日

◾自有品牌iselect 阿薩姆奶茶，550ml X 4入，原價100元、特價40元

▲7-11自有品牌iselect阿薩姆奶茶四瓶組原價100元，特價40元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11自有品牌iselect阿薩姆奶茶四瓶組原價100元，特價40元。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全家

📍門市｜即起至11月5日

◾大杯特濃美式買1送1（原價55元、平均28元）

📍APP｜即起至11月5日

◾鮮一杯南非國寶奶茶／法式抹茶拿鐵買1送1（原價99元、平均50元）

◾UCC無糖咖啡買1送1（原價30、平均15元）

◾「濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1（原價49元、平均25元）

◾好時金磚杏仁黑巧克力買1送1（原價39元、平均20元）

◾農心安城湯麵買1送1（原價49元、平均25元）

▲「康康5」周末五六日登場，自11月3日至11月5日。（圖／全家提供）
▲「康康5」周末五六日登場，自11月3日至11月5日。（圖／全家提供）
🟡美廉社｜即起至11月28日

◾可寄杯大美式「買5送6」特價225元（原價45元、平均20元）

🟡路易莎｜即起至12月31日（黑卡會員限定）

◾超值早餐+1元升級美式黑咖啡

◾11:00前 咖啡飲品第二杯半價

◾11:00後 飲品+蛋糕，蛋糕享9折

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