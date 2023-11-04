超商雙11開跑！寄杯咖啡「50杯1111元」　全家、7-11今美式買1送1

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📍APP｜即起起至11月14日
◾大杯美式咖啡50杯1111元（原價45元、平均23元）
◾大杯拿鐵咖啡35杯1111元（原價55元、平均32元）
◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元（原價75元、平均45元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即起至11月5日
◾CITY PRIMA精品小農水果冰磚每日買1送1，每日限量1萬組。（原價120元、平均60元）
📍APP｜即起至11月6日
◾大杯美式4杯（原價45元）+指定三明治4個 295元，平均每組74元
◾大杯拿鐵4杯（原價55元）+指定三明治4個 325元，平均每組82元
◾純奶茶／純奶清4杯（原價50元）+指定三明治4個 310元，平均每組78元
指定三明治可選焗烤雙起司鮪魚三明治（原價49元）／紐奧良風味鮮蔬三明治（原價49元）／JOE式醬燒烤雞蛋三明治（原價59元）／茄汁薯餅起司三明治（原價59元）
📍門市｜即起至11月5日
◾霜淇淋買1送1（限icash pay）
📍門市｜11月1日起至11月14日
◾精品咖啡2杯79折、4杯75折
📍門市｜11月9日起至11月12日
◾自有品牌iselect 阿薩姆奶茶，550ml X 4入，原價100元、特價40元
🟡全家
📍門市｜即起至11月5日
◾大杯特濃美式買1送1（原價55元、平均28元）
📍APP｜即起至11月5日
◾鮮一杯南非國寶奶茶／法式抹茶拿鐵買1送1（原價99元、平均50元）
◾UCC無糖咖啡買1送1（原價30、平均15元）
◾「濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1（原價49元、平均25元）
◾好時金磚杏仁黑巧克力買1送1（原價39元、平均20元）
◾農心安城湯麵買1送1（原價49元、平均25元）
🟡美廉社｜即起至11月28日
◾可寄杯大美式「買5送6」特價225元（原價45元、平均20元）
🟡路易莎｜即起至12月31日（黑卡會員限定）
◾超值早餐+1元升級美式黑咖啡
◾11:00前 咖啡飲品第二杯半價
◾11:00後 飲品+蛋糕，蛋糕享9折