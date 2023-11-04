張鈞甯股票不到半年「暴賺5700萬元」　牢記理財6字訣變成女股神

我是廣告 請繼續往下閱讀
張鈞甯強調，她會關注這些標的，最主要是因為和人類、社會的發展有密切關係，永續的概念下，這些概念股未來勢必都會非常有發展。其實張鈞甯的理財觀念源自大學教授、作家母親鄭如晴，鄭如晴曾說，她是母女三人最會存錢的人，自已從以前就灌輸兩個女兒金錢觀念，「天底下沒有白吃的午餐，想要獲得一定要付出」、「女人，一定要經濟獨立」。
投資方面，鄭如晴從2008年金融海嘯學到教訓，當時賠到難過得吃不下飯，連水也不想喝，歸咎自己因為不了解，所以做出超過能力所及的決定，她跟張鈞甯和姊姊張瀛說，可以投資，但一定要花時間和心思了解產業體質，究竟值不值得投入，接著再拿小部分的資金，驗證自己所分析的正不正確，「超出能力所及的，得等能力提升了再說」，也認為存定存不如買有保障的理財商品。
謹記母親「不勞而獲的東西，不會長久」觀念，張鈞甯從小開始儲蓄，曾經為了買一款電動玩具，足足存1年多的零用錢，即使她今天已經是擁有高片酬、代言邀約不斷的女明星，存錢到撲滿的習慣依舊沒有改變，只要存到一筆1、2萬元的積蓄，兌換一張日本來回機票，就讓她有滿滿的成就感。
針對張鈞甯的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪財經專家盧燕俐，她表示：「生技股其實是有夢最美，常常本夢比題材超越基本面，也因此股價容易暴漲暴跌，一般投資人很難駕馭，必須低檔就開始佈局，勝率才會高。」提醒大家投資生技股一定要有風險意識，否則很容易成為夢一場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。