深美國小食物中毒案檢驗結果出爐　基市府：無法判定為食品中毒

詐團取款遭警街頭圍捕查獲毒品送辦聲押

▲警方在銀行對面超商逮捕監控車手黃男、施男兩車手（圖／台南市警察局第二分局提供）
▲警方在銀行對面超商逮捕監控車手黃男、施男兩車手（圖／台南市警察局第二分局提供）

記者張振興/台南報導

台南市警察局第二分局接獲轄區某銀行通報，有民眾欲辦理警示帳戶之解除領款事宜，提款人向警方表示遭人強帶至銀行欲申辦提款卡及帳戶有不明百萬匯款等情事，且有3名男子在外電話監控，警方得知後兵分兩路將監控車手黃男、施男、楊男逮捕，在其身上取獲15張不明金融卡與4.8公克毒品，全案依詐欺罪、洗錢防制條例、毒品危害防制條例等罪送辦，檢察官也向法院聲請羈押並擴大調查幕後集團共犯。

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第二分局表示，民權派出所於1日下午1時許接獲中西區忠義路某銀行之通報，獲知有民眾臨櫃欲辦理警示帳戶之解除領款事宜，蔡男(41歲)神情慌張，向前來的員警表示，遭人強帶至銀行欲申辦提款卡及帳戶有不明百萬匯款等情事，且監控其行動之3男仍在銀行外守候，並以電話監控其與行員之對話。


警方得知後兵分兩路，發現在銀行外之1輛汽車可疑，欲上前查證駕駛身分，駕駛楊男(30歲)竟拔腿狂奔，也與員警在街頭追逐百公尺後終於氣力用盡，在民權路段遭警壓制在地帶回。

▲警方在黃男、施男兩人背包內起獲金融卡15張、第三級毒品愷他命4.8公克。（圖／台南市警察局第二分局提供）
▲警方在黃男、施男兩人背包內起獲金融卡15張、第三級毒品愷他命4.8公克。（圖／台南市警察局第二分局提供）
另外在銀行對面超商內另查獲詐團監控車手黃男(32歲)、施男(33歲)，並於身上查獲15張不明所有人金融卡及愷他命毒品4.8公克等。經員警就楊、黃、施3嫌等實施尿驗及毒品檢驗均呈現陽性反應。


警方調查發現，蔡男於10月下旬因受好友施男之鼓吹誘惑，以共同投資虛擬貨幣為由，乃將自身之帳戶存摺、提款卡等交予施男來使用。不料10月底發現帳戶內有百萬元現金匯入，且經與施男連繫獲知其提款卡因故無法順利提領乃相約11月1日見面，由施男夥同楊男、黃男開車出現，一同載著蔡男前來忠義路銀行辦理提款卡重辦及領出帳戶款項事宜。

▲全案警訊後4嫌依詐欺罪、洗錢防制條例、毒品危害防制條例等罪送辦。（圖／台南市警察局第二分局提供）
▲全案警訊後4嫌依詐欺罪、洗錢防制條例、毒品危害防制條例等罪送辦。（圖／台南市警察局第二分局提供）
全案調查後將蔡男、楊男、黃男、施男依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法送辦；另楊男、黃男、施男依強制罪、毒品危害防制條例送辦，並經檢察官向法院聲請羈押以來擴大追查幕後詐團共犯。

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