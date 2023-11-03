詐團取款遭警街頭圍捕查獲毒品送辦聲押

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第二分局表示，民權派出所於1日下午1時許接獲中西區忠義路某銀行之通報，獲知有民眾臨櫃欲辦理警示帳戶之解除領款事宜，蔡男(41歲)神情慌張，向前來的員警表示，遭人強帶至銀行欲申辦提款卡及帳戶有不明百萬匯款等情事，且監控其行動之3男仍在銀行外守候，並以電話監控其與行員之對話。
警方得知後兵分兩路，發現在銀行外之1輛汽車可疑，欲上前查證駕駛身分，駕駛楊男(30歲)竟拔腿狂奔，也與員警在街頭追逐百公尺後終於氣力用盡，在民權路段遭警壓制在地帶回。
另外在銀行對面超商內另查獲詐團監控車手黃男(32歲)、施男(33歲)，並於身上查獲15張不明所有人金融卡及愷他命毒品4.8公克等。經員警就楊、黃、施3嫌等實施尿驗及毒品檢驗均呈現陽性反應。
警方調查發現，蔡男於10月下旬因受好友施男之鼓吹誘惑，以共同投資虛擬貨幣為由，乃將自身之帳戶存摺、提款卡等交予施男來使用。不料10月底發現帳戶內有百萬元現金匯入，且經與施男連繫獲知其提款卡因故無法順利提領乃相約11月1日見面，由施男夥同楊男、黃男開車出現，一同載著蔡男前來忠義路銀行辦理提款卡重辦及領出帳戶款項事宜。
全案調查後將蔡男、楊男、黃男、施男依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法送辦；另楊男、黃男、施男依強制罪、毒品危害防制條例送辦，並經檢察官向法院聲請羈押以來擴大追查幕後詐團共犯。