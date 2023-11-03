上網求職遭詐 警即時阻詐血汗錢

我是廣告 請繼續往下閱讀
報案人謝先生稱於Facebook家庭代工群組(該頁面已移除)要找工作，並在其頁面輸入個人基本資料，以「投資賺錢為前提」認識對方，對方指導員慫恿謝民至投資虛擬幣網站投資，網站名Louis國際智能交易平台，誆稱保證獲利穩賺不賠，謝民遂依指示至該網站依指示下載幣託平台、比特派Bitpie錢包APP，並陸續入金4次共計新臺幣20萬元進入該投資網站操作，被害人於10月26日看到自己在平台內投資新臺幣20萬元並獲利1,039萬8262元，要提領該筆獲利出金時，線上客服表示要出金需再繳一筆提領授權費用（獲利金的10%）才能出金。
謝民無多餘的金錢可付提領授權費用，對提領出金一事亦半信半疑，便致電165反詐騙專線諮詢。警方聯繫謝民了解案情時，渠仍想要贖回獲利金。警方告知此為網路虛擬幣投資詐欺的話術，且搜尋相關假投資案例向謝民解說，被害人驚覺投資經過與警方提示案例如出一轍才發現遭詐騙，放棄投資獲利金贖回的念頭，警方即時阻詐新臺幣103餘萬元。
民雄分局提醒民眾，現今詐騙手法層出不窮，常以「假交友投資」、「解除分付款」或「假冒親友」，要求提領現金、轉帳至陌生帳戶等方式詐騙，另外檢警機關不會因為偵辦案件要求匯款或索取帳戶資料，若接獲此類電話請提高警覺，保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢，亦能「有效打擊詐騙」保護自己、保護他人。