三星A系列「霸榜神機」真的猛！第三季銷量碾壓iPhone 15
根據市調機構分析，整個手機市場趨於飽和，消費者換機週期延長，今年第三季台灣手機市場的銷售量約115.6萬支，較去年同期121.1萬再減少5%。而從第三季熱銷榜單前10名當中發現依舊是iPhone和三星的天下，其中有「霸榜神機」之稱的A54買氣相當旺，直接站上亞軍位置，雖輸給iPhone 14，但強勢輾壓iPhone 15全系列。
記者周淑萍/綜合報導
在第三季的Top 10名單中，三星和iPhone分別拿下對半席次，可說是勢均力敵。全台熱銷冠軍是iPhone 14（128GB），目前市場價格為2萬2890元，更好入手。第二名的是三星A54中階機，一上市便進榜蟬聯至今屬於細水長流，再加上目前市售價格為萬元出頭，大大減少想換機民眾的猶豫期。
傑昇通信表示，雖然台灣手機市場降溫，但蘋果新機效應發酵，稍微提振市場信心，尤其2023年第三季熱銷榜排行上，蘋果iPhone新舊機型霸榜9席，旗艦機型不僅超過半數，連剛上市的iPhone 15系列也榜上有名，顯見整體銷量遞減，高通膨使手機單價上漲，銷售額因此正成長7%。
儘管蘋果新機發表在即，市場一片看旺，也不敵高通膨影響，發表前便採保守態度，下修出貨量，傑昇通信觀察九月上市開賣的iPhone 15系列新機，預購量最多的Pro Max旗艦機型到貨不足，反令iPhone 15 Pro（256GB）開賣不到十天，賣出將近6萬台，僅次iPhone 14（128G）。加上iPhone 15 Pro Max（256GB）及iPhone 15（128GB）分別在第三季熱銷榜上的第九名與第十六名，預期新機效應有望帶動年底前手機市場回溫。
而第三季熱銷榜OPPO占有4席，像是入門機A57穩定長銷，A78兩規格隨新一輪轉機週期開始，也有不錯的表現，中高階手機Reno10 Pro（12GB/256GB）則是壓線進榜第二十名。