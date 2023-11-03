高師大慶祝69周年校慶「69翻轉 高師大好」

國立高雄師範大學今（3）日假和平校區運動場，舉辦創校69周年校慶慶祝大會暨運動會。今年主視覺為「69翻轉 高師大好」。校長王政彥致詞表示，高師大創校69年來不斷蛻變茁壯，如今已同時是培育優良師資及社會多元人才的雙核心大學。今年更以聯合國揭示的永續發展目標SDGs為本，提出行動策略「TAKE」，連結「教學、行政、研究、推廣」四大面向，師生共同努力，使高師大成為深耕在地、接軌國際、傳承師範價值、善盡社會責任的優質學府。
記者陳美嘉／高雄報導
慶祝大會中校長頒發各項優良教師、職工獎項，並特別感謝財團法人國立高雄師範大學教育學術基金會及財團法人高師文教基金會長期以來對學校的支持與贊助。由音樂系同學組成的管樂團，特別準備了兩首樂曲「在老橡樹上繫一條黃色絲帶」及「我這麼可愛真是抱歉」，表達學校師生對高師大的凝聚力與向心力，並藉由這兩首溫馨、充滿活力的樂曲，恭賀高師大69歲生日快樂。
運動會開幕式則由體育學系及運動競技與產業原住民專班學生帶領全校師生員工，以大會操活絡筋骨，運產班同學以精彩的「憶起相聚」表演，呈現族人對部落、家人及自己的文化，為今年運動會揭開序幕。
校慶活動最吸睛則是創意啦啦隊競賽，各系均發揮創意，卯足全力展現特色。在激烈競賽下由藝產班摘冠，美術系及教育系分獲二、三名；語文班、生科系及英語系則分別榮獲最佳精神獎、創意獎與造型獎。此外，趣味競賽、健走活動、拔河冠亞軍賽以及最刺激的大隊接力，參賽者均全力以赴。最後由校長頒發各競賽獎項，為高師大生日慶典畫下完美句點。