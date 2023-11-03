去南韓旅遊要小心！「臭蟲危機」全國爆發釀恐慌 3地方最常現蹤
今年許多台灣人出國旅遊，其中南韓就是熱門的首選之一，不過近日南韓卻傳出「臭蟲危機」，在全國各地都發現有臭蟲出沒，經常現蹤在沙發、床墊、布椅等地方，若被叮咬會造成皮膚嚴重搔癢，專家推斷可能是疫情解封後，各地遊客湧入，導致臭蟲入侵南韓。
記者賴禹妡／綜合報導
法國巴黎日前就已爆出臭蟲肆虐，導致歐洲各地也開始頻繁出現類似事件，甚至在英國倫敦一名乘客坐在地鐵椅子上，竟拍到有蟲在他的褲子上爬行，驚悚影片在網路上迅速流傳，許多人推測，臭蟲可能是透過跨國列車傳遍歐洲各地。
而南韓9月初開始也發現臭蟲出沒的蹤跡，先是在大邱市啟明大學的學生宿舍及仁川市的某間汗蒸幕出現，接著首爾市區內25個行政區中，有18個地區陸續通報發現臭蟲現身，其中又以龍山區傳出最多災情。
許多民眾對此感到相當恐慌，不僅搭乘地鐵時不敢坐在布面椅子上，也有不少人擔心電影院座椅有臭蟲出沒，紛紛退訂電影票。對此，首爾交通公社表示，纖維材質座椅正以高溫蒸氣清洗等方式定期防疫，新型的電車座椅也會以PC複合材質代替布椅。
據悉，臭蟲又稱作床蝨（Bed Bug），不但抗藥性強且繁衍速度極快，市售殺蟲劑無法完全將其消滅，需要滅蟲公司以專業藥劑噴灑滅除，且至少需要2次來回清除，因蟲卵可在9至10天再度復活。臭蟲天性喜歡溫暖的環境，經常現蹤在沙發、床墊、布椅等地方，若被叮咬會造成皮膚嚴重搔癢，甚至影響睡眠，讓人不堪其擾。