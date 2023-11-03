柯文哲堅持全民調但讓步　若在誤差範圍內不論勝負都當侯友宜副手

重申挺富士康！賴清德：不管藍白合不合、我都是最好的選擇

▲賴清德在民進黨立委陳素月（左）陪同下，到員林鎮東山鎮興廟參香贈匾。（圖／民進黨彰化縣黨部提供，2023.11.03）
▲賴清德在民進黨立委陳素月（左）陪同下，到員林鎮東山鎮興廟參香贈匾。（圖／民進黨彰化縣黨部提供，2023.11.03）

記者顏幸如／彰化報導

鴻海旗下的富士康集團10月爆出遭中國官方查稅以來，網路負面傳言不斷。民進黨總統參選人賴清德今再次強調，未來他將讓國家成為保護台商的後盾、朝「台商是世界的台商、台灣是世界的台灣」的方向努力。對於藍白合，他自信的說「不管藍白合不合 賴清德都是最好的選擇」，他歡迎郭台銘參選總統，但請大家將票投給賴清德。

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賴清德今（3）日下午在尋求4連霸的民進黨立委陳素月陪同下，到員林鎮東山鎮興廟參香贈匾。他受訪時被問及藍白合今天有新方案、鴻海集團創辦人郭台銘面對富士康被查稅，仍遞交百萬份連署書的看法。

賴清德說，「不管藍白合不合，賴清德都是最好的選擇」，他歡迎郭台銘參選總統，但請票投賴清德，「因為賴清德就是最好的選擇，我最能守護中華民國台灣的國家利益」。

賴清德指出，鴻海集團和台商發生政治危機時，自己是最早公開支持鴻海和台商的總統參選人、未來他會讓國家成為保護台商的後盾、讓台商有最好的發展。

他指出台商和台灣都是國際企業最好的選擇，台灣的科技產業、科技大廠更是蘋果電腦等國際企業的好伙伴，這都是台灣的軟實力。未來他當選後，會支持台商和國際大廠做最緊密的結合，並且協助和美國、日本建構值得信賴的產業鏈，讓企業更加發展進步，讓企業和台灣都更加國際化，朝「台商是世界的台商、台灣是世界的台灣」的方向努力。

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