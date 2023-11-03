重申挺富士康！賴清德：不管藍白合不合、我都是最好的選擇

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賴清德說，「不管藍白合不合，賴清德都是最好的選擇」，他歡迎郭台銘參選總統，但請票投賴清德，「因為賴清德就是最好的選擇，我最能守護中華民國台灣的國家利益」。
賴清德指出，鴻海集團和台商發生政治危機時，自己是最早公開支持鴻海和台商的總統參選人、未來他會讓國家成為保護台商的後盾、讓台商有最好的發展。
他指出台商和台灣都是國際企業最好的選擇，台灣的科技產業、科技大廠更是蘋果電腦等國際企業的好伙伴，這都是台灣的軟實力。未來他當選後，會支持台商和國際大廠做最緊密的結合，並且協助和美國、日本建構值得信賴的產業鏈，讓企業更加發展進步，讓企業和台灣都更加國際化，朝「台商是世界的台商、台灣是世界的台灣」的方向努力。
NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳
●名額有限、滿額為止！！
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