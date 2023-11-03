把握週末好天氣！下週「氣溫溜滑梯」剩23度 最低溫、轉雨時間曝
週末兩天高溫偏熱，吹東到東南風，各地天氣晴朗穩定，僅東南部、恆春半島有零星降雨機會，白天高溫30度至32度，不過清晨、夜晚低溫僅有20度至23度，日夜溫差超過10度，提醒民眾外出需要留意。下週一開始受到東北季風影響，週二桃園以北高溫剩下23度至24度，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其中東半部雨勢持久、降雨範圍較廣。
記者鍾怡婷/綜合報導
明（4）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，日夜溫差大，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。週末兩天天氣型態類似，清晨、晚上低溫在20度至23度，白天高溫有30度至32度，須留意日夜溫差。
中央氣象數預報員黃恩鴻提醒，週一（6日）下半天開始，有鋒面掠過北部海面，受到東北季風影響，白天溫度開始略為下滑，桃園以北高溫在27度至28度，低溫21度至22度。
受到東北季風影響，週二（7日）為北台灣最低溫時機，桃園以北高溫剩下23度、24度，不過這波冷空氣影響範圍不大，中部高溫仍有30度至32度，南部近山區溫度在33度至34度。週一下半天至週二，桃園以北跟整的東半部有局部短暫雨，其中東半部雨勢持久、降雨範圍較廣。
週三開始溫度回升、降雨趨緩，一直到下週五北方系統帶水氣下來影響台灣，不過目前對台灣影響還有變化，請進一步關注最新天氣預報消息。