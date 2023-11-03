富士康驚傳土地歸國有！鴻海重訊澄清：個別自媒體無端造謠生事

印度新德里空污超嚴重！籠罩對人體有害霧霾　學校緊急停課2天

▲印度空氣污染嚴重，首都新德里地區（New Delhi）今（3）日被大片霧霾籠罩，空氣品質指數（AQI）達到「嚴重污染」等級，一些學校停課兩天，公家機關也暫停辦公兩天。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度空氣污染嚴重，首都新德里地區（New Delhi）今（3）日被大片霧霾籠罩，空氣品質指數（AQI）達到「嚴重污染」等級，一些學校停課兩天，公家機關也暫停辦公兩天。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

印度空氣污染嚴重，首都新德里地區（New Delhi）今（3）日被大片霧霾籠罩，空氣品質指數（AQI）達到「嚴重污染」等級，一些學校停課兩天，公家機關也暫停辦公兩天，非必要的建築工程與採礦等作業均停工，當局派出灑水車灑水，希望能減輕空氣污染。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，每年冬天印度德里皆會面臨空污危機，都市活動產生的粉塵、車輛排放的廢氣以及鄰邦農民燃燒稻稈產生的煙霧，在寒冷且缺乏降雨的冬季難以消散，形成一層霧霾籠罩天際。

今日早上，新德里地區許多測量站測出的空氣品質指數在480左右，根據印度的標準，空氣品質分為6級，指數0到50是「良好」，數字越大就代表空氣品質越差，400到500是最糟糕的「嚴重污染」等級，被認為對人體有害。許多當地居民抱怨髒空氣讓他們眼睛發炎、喉嚨發癢。

根據瑞士IQAir的全球城市即時統計數據，印度首都今日的空氣品質指數為611，屬於「危險」類別，是當下全球空氣污染最嚴重的城市。

印度政府表示，不利的氣象條件、農場火災事件的增加，西北風將污染物吹向德里等，都是空氣品質指數惡化的主要原因。且按照天氣預報，未來兩周的空氣品質恐也不會好轉，甚至可能持續變糟。另外，11月12日的排燈節（Diwali）即將到來，按照習俗民眾會在街上燃放鞭炮，很可能讓空氣污染更加惡化。

板球世界盃（Cricket World Cup）目前正在印度舉行，糟糕的空氣成為賽事討論話題，也讓媒體擔心這會給主辦國印度蒙上一層陰影，留下負面印象。

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​
●活動地點：台北晶華酒店 3F宴會廳​
●名額有限、滿額為止！！​
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​
手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president

又傳對撞意外！印度火車「電線斷」暫停遭另一車撞上　釀10死27傷

馬來西亞霾害空汙加劇　直指印尼野火是元凶

印度將成下個移工來源國！印媒：10月與台灣簽約

搭上iPhone 15熱潮！蘋果持續開疆拓土　印度市占率穩定攀升

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞