印度新德里空污超嚴重！籠罩對人體有害霧霾　學校緊急停課2天

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今日早上，新德里地區許多測量站測出的空氣品質指數在480左右，根據印度的標準，空氣品質分為6級，指數0到50是「良好」，數字越大就代表空氣品質越差，400到500是最糟糕的「嚴重污染」等級，被認為對人體有害。許多當地居民抱怨髒空氣讓他們眼睛發炎、喉嚨發癢。
根據瑞士IQAir的全球城市即時統計數據，印度首都今日的空氣品質指數為611，屬於「危險」類別，是當下全球空氣污染最嚴重的城市。
印度政府表示，不利的氣象條件、農場火災事件的增加，西北風將污染物吹向德里等，都是空氣品質指數惡化的主要原因。且按照天氣預報，未來兩周的空氣品質恐也不會好轉，甚至可能持續變糟。另外，11月12日的排燈節（Diwali）即將到來，按照習俗民眾會在街上燃放鞭炮，很可能讓空氣污染更加惡化。
板球世界盃（Cricket World Cup）目前正在印度舉行，糟糕的空氣成為賽事討論話題，也讓媒體擔心這會給主辦國印度蒙上一層陰影，留下負面印象。
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