綠委批護航廖先翔家族違建　新北市府：恪守行政中立

民進黨立法委員賴品妤、莊瑞雄召開記者會，批評新北市政府包庇新北市議員廖先翔汐止莊園違建案，把新北市府當成競選總部，新北市政府今（3）日發布聲明駁斥，強調行政機關向來秉持行政中立，立場從頭到尾都一致，對於違規檢舉案件本就事實狀況進行認定，並公開說明案件處理過程，一切依法辦理。
記者吳嘉億／新北報導
聲明稿中指出，新北市政府地政局長汪禮國嚴正聲明，指出行政機關向來秉持行政中立，立委卻為選舉，把政治髒水潑向依法行政的公務人員，機關為維護聲譽及公務人員尊嚴，呼籲賴品妤切勿繼續栽贓，成為自己口中以政治操弄愚弄民眾的人。
立法院民進黨團今日召開記者會，賴品妤批評，廖先翔將違法莊園推託是祖父母沒念書，但莊園是在2011年建造的，跟祖父母毫無關係，痛批「責任長輩扛」的切割行為；莊瑞雄則是提出質疑，批評新北市府包庇廖家莊園12年，失職在先卻還違反行政中立，發的新聞稿立場極為偏頗，更錯將週刊爆料指為「綠營」。
周刊日前報導廖先翔及其父前新北市議員廖正良2人濫用特權，除了在保育區內蓋大型違建住宅外，還占用國有地經營停車場，甚至被控以會勘當藉口向廠商要錢。對此，廖先翔則出面駁斥澄清，並到台北地檢署按鈴申告，強調要把後面「放話的黑手」揪出來。