柯文哲堅持全民調但讓步　若在誤差範圍內不論勝負都當侯友宜副手

綠委批護航廖先翔家族違建　新北市府：恪守行政中立

▲民進黨團召開「責任長輩扛，先翔切割王」記者會。（圖／記者嚴俊強攝，2023.11.3）
▲民進黨團召開「責任長輩扛，先翔切割王」記者會。（圖／記者嚴俊強攝，2023.11.3）

記者吳嘉億／新北報導

民進黨立法委員賴品妤、莊瑞雄召開記者會，批評新北市政府包庇新北市議員廖先翔汐止莊園違建案，把新北市府當成競選總部，新北市政府今（3）日發布聲明駁斥，強調行政機關向來秉持行政中立，立場從頭到尾都一致，對於違規檢舉案件本就事實狀況進行認定，並公開說明案件處理過程，一切依法辦理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聲明稿中指出，新北市政府地政局長汪禮國嚴正聲明，指出行政機關向來秉持行政中立，立委卻為選舉，把政治髒水潑向依法行政的公務人員，機關為維護聲譽及公務人員尊嚴，呼籲賴品妤切勿繼續栽贓，成為自己口中以政治操弄愚弄民眾的人。

立法院民進黨團今日召開記者會，賴品妤批評，廖先翔將違法莊園推託是祖父母沒念書，但莊園是在2011年建造的，跟祖父母毫無關係，痛批「責任長輩扛」的切割行為；莊瑞雄則是提出質疑，批評新北市府包庇廖家莊園12年，失職在先卻還違反行政中立，發的新聞稿立場極為偏頗，更錯將週刊爆料指為「綠營」。

周刊日前報導廖先翔及其父前新北市議員廖正良2人濫用特權，除了在保育區內蓋大型違建住宅外，還占用國有地經營停車場，甚至被控以會勘當藉口向廠商要錢。對此，廖先翔則出面駁斥澄清，並到台北地檢署按鈴申告，強調要把後面「放話的黑手」揪出來。
 

廖先翔家族租用停車場涉佔國有地　即起拆除違建物籲賴清德照辦

質疑將「豪宅案」推給祖父母　賴品妤諷廖先翔偽君子、切割王

廖先翔家族汐止豪宅「認定違建」　新北市府：30日內改善否則開罰

綠營控包庇廖先翔父子不法　新北府：如同黃國昌、賴清德處理態度

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞