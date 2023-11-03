特企／《From Rose》台北展登場　靈魂藝術繪師JAMSAN首次登台

JAMSAN 最讓大眾熟悉的作品是貫穿大勢韓劇《男朋友》與《雖然是精神病但沒關係》中的插畫。敏感的他擅長觀察人類的內心，並巧妙利用細膩手法將深藏在人性之中的孤獨、慾望、空虛等思緒用充滿童趣的世界包裝起來，希望引用成長過程中快樂回憶的畫面，帶給正在面對挫折困境的人一絲歡樂，如此具有同理心的創作能量，使他獲得多藏家支持與讚許。
本次美寓將於11月4日(六) 至11月26日 (日) 攜手JAMSAN舉辦《FROM ROSE》Jam-San Exhibition 台北展，不論是熱愛新銳藝術的藏家民眾，或是曾在韓劇中感受到濃厚溫暖的劇迷朋友，皆可趁此機會一探JAMSAN以其擅長的油畫風格，詮釋他近期十分熱愛的女孩主題。以女孩作為畫作主角，她總是靜靜地坐著並手持玫瑰搭配背景閃爍的繁星，如此美好的畫面，彷彿就在訴說「女孩就是在綻放星空中唯一的一朵玫瑰」，寓意在人生的路程中敞開手擁抱相遇的一切事物，即使中途迷失方向也要微笑前進，如同JAMSAN的期待，即使可能會脆弱害怕，也要拾起勇氣，探索未知的未來。美寓Meistay Art Boutique Gallery此次也特意準備17幅JAMSAN的女孩作品在藝廊空間展出， 想要一睹如此深刻又撫慰人心的作品快把握時間，來一場洗滌心靈城市藝術之旅。
關於美寓Meistay Art Boutique Gallery
誕生於2021年12月，以藝術文旅為出發點，致力推廣藝術與生活緊密結合，由嶄新經營團隊入主美寓，落座小巨蛋附近，讓城市的喧囂成為印入眼簾的療癒空間，並成為全台首個與藝廊結合的文創旅館。館內每一盞燈、每一個展示區都細緻打造搭配，每個時刻的音樂搭配皆以藝術空間規格制定。廊道與房間不定期隨著藝廊展出更換成稀有名畫展品，無論是打開房門的霎那或是回到房內休息的最後一秒鐘，一幅幅觸動人心的作品皆能撫慰旅客心靈，開啟一場洗滌心靈的藝術之旅與藝術沈浸體驗。
更多資訊請參考官網
我是廣告 請繼續往下閱讀